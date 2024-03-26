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Свердловской области не хватает постовых и участковых

19.34 Вторник, 26 марта 2024
Фото: Вечерние Ведомости
Начальник ГУ МВД России по Свердловской области, генерал-лейтенант полиции Александр Мешков пожаловался на нехватку кадров. По его словам, недостача сотрудников исчисляется тысячами людей.

В полиции Свердловской области не хватает 3 800 сотрудников — почти 20 процентов от всего личного состава, — заявил Александр Мешков. Больше всего нехватка ощущается среди участковых и сотрудников патрульно-постовых служб. Самую большую нехватку полицейских кадров испытывает Нижний Тагил.

Своё заявление о нехватке кадров начальник Свердловского главного управления МВД сделал во время заседания Законодательного собрания. Недостачу сотрудников он объяснил, в первую очередь, низкими зарплатами (средняя, к слову, в органах составляет 70 тысяч рублей). Проблему несколько помогли исправить социальные выплаты по 10 тысяч рублей для участковых, но невысокие зарплаты продолжают вызывать отток персонала. Недостача персонала вызвана также малым притоком молодых специалистов из юридического института МВД. И если проблему зарплат вряд ли удастся решить без федеральной помощи, то задача по увеличению выпускников выполнима увеличением преподавательского состава вуза, как считает генерал-лейтенант полиции.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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