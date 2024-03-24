Жителей Свердловской области призвали не поддаваться на провокации незнакомцев

– приводят сообщение ЦОС ФСБ в телеграм-канале «Антитеррор Урал».

«В связи с резко возросшим после теракта в комплексе "Крокус Сити Холл" количеством телефонных звонков и сообщений, поступающих гражданам России, содержащих призывы к осуществлению террористических актов на территории страны, Центр общественных связей ФСБ призывает граждан бдительно реагировать на данные провокации»,