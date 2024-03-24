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Жителей Свердловской области призвали не поддаваться на провокации незнакомцев
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Антитеррористическая комиссия Свердловской области призвала жителей региона не поддаваться на провокации от незнакомцев, звонящих с подменных номеров и предлагающих «лёгкие заработок» в мессенджерах.
Там также уточнили, что такая активность фиксируется с прошлого года. Её примеры антитеррористический комитет также приводит в своём телеграм-канале, предлагая местным жителям ознакомиться с ними, чтобы не попадаться на уловки злоумышленников.
О всех подобных случаях также просят незамедлительно сообщать в правоохранительных случаях по телефонам «112» или «02».
«В связи с резко возросшим после теракта в комплексе "Крокус Сити Холл" количеством телефонных звонков и сообщений, поступающих гражданам России, содержащих призывы к осуществлению террористических актов на территории страны, Центр общественных связей ФСБ призывает граждан бдительно реагировать на данные провокации»,
– приводят сообщение ЦОС ФСБ в телеграм-канале «Антитеррор Урал».
Там также уточнили, что такая активность фиксируется с прошлого года. Её примеры антитеррористический комитет также приводит в своём телеграм-канале, предлагая местным жителям ознакомиться с ними, чтобы не попадаться на уловки злоумышленников.
О всех подобных случаях также просят незамедлительно сообщать в правоохранительных случаях по телефонам «112» или «02».
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