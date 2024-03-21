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Начальник свердловского МВД заявил, что в регионе стало безопаснее
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков, выступая перед депутатами законодательного собрания с докладом о работе полиции в 2023 году, заявил, что в регионе стало безопаснее.
В доказательство своему заявлению он привел статистику, согласной которой количество преступлений сократилось. Убийств стало меньше на 9,2% (208), умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 5,8% (601), изнасилований – на 12,8% (123), грабежей – на 15,8% (643), разбоев – на 22,7% (109).
Также он отметил, что в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Березовском Полевском и Новоуральске успешно пресекались попытки поджога военкоматов.
Однако, с его же слов, коррупционных преступлений стало больше. Одновременно с этим он анонсировал возбуждение уголовного дела в отношении одного из глав городов в Свердловской области. Об этом пишет «Е1».
В ходе своего доклада Александр Мешков также сообщил, что в 2023 году был перекрыт крупный канал незаконной легализации мигрантов, которые, по его данным, организовали граждане России и Таджикистана. В результате 3207 человек получили запрет на въезд в страну. Сейчас уголовное дело по этому факту продолжает расследоваться. Всего в прошлом году в регион въехало 199020 иностранцев.
В доказательство своему заявлению он привел статистику, согласной которой количество преступлений сократилось. Убийств стало меньше на 9,2% (208), умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 5,8% (601), изнасилований – на 12,8% (123), грабежей – на 15,8% (643), разбоев – на 22,7% (109).
Также он отметил, что в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Березовском Полевском и Новоуральске успешно пресекались попытки поджога военкоматов.
Однако, с его же слов, коррупционных преступлений стало больше. Одновременно с этим он анонсировал возбуждение уголовного дела в отношении одного из глав городов в Свердловской области. Об этом пишет «Е1».
В ходе своего доклада Александр Мешков также сообщил, что в 2023 году был перекрыт крупный канал незаконной легализации мигрантов, которые, по его данным, организовали граждане России и Таджикистана. В результате 3207 человек получили запрет на въезд в страну. Сейчас уголовное дело по этому факту продолжает расследоваться. Всего в прошлом году в регион въехало 199020 иностранцев.
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