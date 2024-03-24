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На Тюменском тракте в Пышминском районе изменили схему движения из-за состояния дороги

15.04 Вторник, 26 марта 2024
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Пышминском районе Свердловской области на Тюменском тракте изменили схему движения из-за плохого состояния дороги.

«На 177 км федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень осуществляется реверсивное движение по причине разрушения полотна проезжей части дороги»,

– говорится в сообщении УГИБДД.


Отмечается, что преодолеть данный участок автомобилистам помогают автоинспекторы. Водителей призывают соблюдать скоростной режим и очерёдность проезда.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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