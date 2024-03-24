Возрастное ограничение 18+
На Тюменском тракте в Пышминском районе изменили схему движения из-за состояния дороги
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Пышминском районе Свердловской области на Тюменском тракте изменили схему движения из-за плохого состояния дороги.
Отмечается, что преодолеть данный участок автомобилистам помогают автоинспекторы. Водителей призывают соблюдать скоростной режим и очерёдность проезда.
«На 177 км федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень осуществляется реверсивное движение по причине разрушения полотна проезжей части дороги»,
– говорится в сообщении УГИБДД.
Отмечается, что преодолеть данный участок автомобилистам помогают автоинспекторы. Водителей призывают соблюдать скоростной режим и очерёдность проезда.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
ГИБДД Свердловской области призывает водителей к осторожности на дорогах в связи с непогодой
24 марта 2024
24 марта 2024
На Кольцовском тракте разбился водитель Toyota
26 марта 2024
26 марта 2024