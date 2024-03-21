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Екатеринбургские садоводы пожаловались Путину на поборы
Фото: Вечерние ведомости
Собственники садов СНТ «Садовод» в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга пожаловались Владимиру Путину на поборы со стороны правления садового товарищества.
По словам собственницы одного из участков, руководство СНТ уклоняется от реорганизации товарищества якобы из-за того, что не хочет себя лишать заработка через поборы. Земли, которые сейчас входят в состав товарищества, раньше принадлежали «Уралмашзаводу».
С её слов, до 2004 года содержание общей территории было доступно с финансовой точки зрения всем членам товарищества, но всё изменилось семь лет назад, когда сменилось руководство «Садовода». С тех пор, как утверждается, владельцам участков необходима оплачивать помещение, в котором находится руководство СНТ, и платить им зарплату.
Она также подчеркнула, что большинство собственников – малоимущие пенсионеры, для которых это очень серьёзные суммы. Однако, как заявляет женщина, руководство садового товарищества не хочет никак решать эту ситуации, так как им она выгодна. Садоводы уже обращались в компетентные органы, но там, по словам собственников, их не услышали. Поэтому они надеются, что Владимир Путин обратит на них внимание и поможет разрешить их вопрос.
В мэрии Екатеринбурга, комментируя данную ситуацию, сообщили, что они в курсе, и заявили, что этот спор могут урегулировать только в суде и что некоторые собственники так и поступили – вышли из СНТ в судебном порядке.
По словам собственницы одного из участков, руководство СНТ уклоняется от реорганизации товарищества якобы из-за того, что не хочет себя лишать заработка через поборы. Земли, которые сейчас входят в состав товарищества, раньше принадлежали «Уралмашзаводу».
«В конце 1993 года завод создал юрлицо СНТ „Садовод“ и передал земли в частные руки. Целью создания СНТ было помочь гражданам приватизировать эти участки»,
– рассказала женщина URA.RU.
С её слов, до 2004 года содержание общей территории было доступно с финансовой точки зрения всем членам товарищества, но всё изменилось семь лет назад, когда сменилось руководство «Садовода». С тех пор, как утверждается, владельцам участков необходима оплачивать помещение, в котором находится руководство СНТ, и платить им зарплату.
Она также подчеркнула, что большинство собственников – малоимущие пенсионеры, для которых это очень серьёзные суммы. Однако, как заявляет женщина, руководство садового товарищества не хочет никак решать эту ситуации, так как им она выгодна. Садоводы уже обращались в компетентные органы, но там, по словам собственников, их не услышали. Поэтому они надеются, что Владимир Путин обратит на них внимание и поможет разрешить их вопрос.
В мэрии Екатеринбурга, комментируя данную ситуацию, сообщили, что они в курсе, и заявили, что этот спор могут урегулировать только в суде и что некоторые собственники так и поступили – вышли из СНТ в судебном порядке.
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