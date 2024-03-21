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Таможенники задержали фуру с копиями документов с данными свердловчан

11.39 Вторник, 26 марта 2024
Фото: Уральское таможенное управление
Уральские таможенники вместе с сотрудниками пограничного управления ФСБ Челябинской области остановили вблизи российско-казахстанской границы фуру, ехавшую с бумажными отходами из Екатеринбурга в Киргизию. В ходе проверки макулатуры инспекторы таможенной службы заметили копии документов с персональными данными свердловчан.

«Одной из задач таможенных органов является предотвращение вывоза личных данных россиян за рубеж. В 2024 году мобильными группами Челябинской таможни выявлено три транспортных средства, груженные 66 тоннами бумажной продукции. Таможенники скрупулезно анализируют перемещаемую через границу макулатуру для исключения возможных попыток утечек сведений граждан»,

– подчеркнул начальник службы таможенного контроля в Челябинске Денис Цымбал.


Все документы с персональными данными изъяли и отправили в Роскомнадзор для принятия решения в отношении нарушителей.

В пресс-службе Уральского таможенного управления «Вечерним ведомостям» пояснили, что все документы, содержащие персональные данные, имеющие пометку «для служебного пользования» или содержащие другую информацию ограниченного доступа, должны уничтожаться оператором путем механического измельчения либо другим способом, исключающим возможность восстановить содержание документов.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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