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Автомобилистов предупреждают о густом тумане в Свердловской области
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов о тумане на Пермском тракте в Свердловской области. Из-за этого дорожное движение может быть серьёзно осложненно.
Особенно густой туман сотрудники ГИБДД заметили в районе 184 километра трассы «Пермь – Екатеринбург» в Ачитском районе.
Особенно густой туман сотрудники ГИБДД заметили в районе 184 километра трассы «Пермь – Екатеринбург» в Ачитском районе.
«Призываем водителей в условиях недостаточной видимости снижать скорость до подконтрольных значений, держать дистанцию и боковой интервал. Откажитесь от необдуманных маневров и опасного обгона. Аккуратно проезжайте места возможного появления пешеходов»,
– говорится в сообщении УГИБДД.
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