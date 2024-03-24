Автомобилистов предупреждают о густом тумане в Свердловской области





– говорится в сообщении УГИБДД. «Призываем водителей в условиях недостаточной видимости снижать скорость до подконтрольных значений, держать дистанцию и боковой интервал. Откажитесь от необдуманных маневров и опасного обгона. Аккуратно проезжайте места возможного появления пешеходов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов о тумане на Пермском тракте в Свердловской области. Из-за этого дорожное движение может быть серьёзно осложненно.Особенно густой туман сотрудники ГИБДД заметили в районе 184 километра трассы «Пермь – Екатеринбург» в Ачитском районе.