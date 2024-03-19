Три сотни шампуров задержали таможенники в Кольцово

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Жителю Таджикистана не дали провезти в Екатеринбург три сотни шампуров. Ими он собирался пополнить «арсенал» местного ресторана.Необычное содержимое багажа обнаружилось у одного из пассажиров самолёта, прибывшего из Худжанда. Помимо трёх сотен шампуров 30-летний мужчина вёз с собой из Таджикистана ещё и 18 кило специй. Загадка страсти к острым предметам и острому вкусу объяснилась просто — оказалось, что мужчина работает поваром в одном из екатеринбургских ресторанов и такое количество шампуров и специй ему понадобилось исключительно для профессиональных целей.Впрочем, кольцовских таможенников бизнес-нужды повара не растрогали. Мужчина не внёс в декларацию провозимые им для коммерческих целей предметы, поэтому вполне вероятно будет оштрафован. Дело об административном правонарушении уже возбудили.