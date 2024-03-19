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Лёд начали взрывать на реках в Свердловской области
Скрин из видео: «Вести Урал»
На свердловских реках начали взрывать лёд. Работы ведутся у мостов в равнинной части области – чтобы защитить сооружения от повреждений во время грядущего ледохода.
Сегодня ото льда освободили опоры трёх мостов через реку Туру в Туринском районе: на дорогах Липовское – Чернышово, Благовещенское – Жуковское – Кумарьинское, а также на подъезде к селу Городище.
Завтра лёд будут взрывать в Слободо-Туринском районе. Все работы по освобождению мостов от ледовых оков в регионе планируют завершить до 30 марта.
Сегодня ото льда освободили опоры трёх мостов через реку Туру в Туринском районе: на дорогах Липовское – Чернышово, Благовещенское – Жуковское – Кумарьинское, а также на подъезде к селу Городище.
Завтра лёд будут взрывать в Слободо-Туринском районе. Все работы по освобождению мостов от ледовых оков в регионе планируют завершить до 30 марта.
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