Лёд начали взрывать на реках в Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На свердловских реках начали взрывать лёд. Работы ведутся у мостов в равнинной части области – чтобы защитить сооружения от повреждений во время грядущего ледохода.Сегодня ото льда освободили опоры трёх мостов через реку Туру в Туринском районе: на дорогах Липовское – Чернышово, Благовещенское – Жуковское – Кумарьинское, а также на подъезде к селу Городище.Завтра лёд будут взрывать в Слободо-Туринском районе. Все работы по освобождению мостов от ледовых оков в регионе планируют завершить до 30 марта.