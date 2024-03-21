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Только девять образовательных учреждений в Екатеринбурге соответствуют антитеррористической защищенности
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Только 9 из 675 образовательных учреждений в Екатеринбурге, среди которых как школы, так и детские сады, в полной мере соответствуют требованиям антитеррористической защищенности.
Об этом говорится в проекте решения екатеринбургской городской думы. Там также указано, что 33 образовательных учреждений относятся к I категории опасности, 113 – ко II категории, 500 – к III категории, и 20 – к IV категории. Ещё два объекта (школы №№ 68, 72) находятся на капитальном ремонте и шесть дошкольных учреждения выведены из эксплуатации как аварийные (№№ 12, 86, 188, 363, 427, 492). Школе №41 не была присвоена категория после реконструкции.
Подчеркивается, что в настоящее время под охрану частными организациями взяты все школы и детские сады, а также организации дополнительного образования. Оплачивают охраны за счёт бюджета города.
Тревожные кнопки есть в 160 школах (98%), 339 детских садах (98,5%) и во всех организациях дополнительного образования. Оставшиеся 4 школы (2%) и 5 детских садов (1,5%) обеспечены выводом тревожной сигнализации на пульт оператора частных охранных организаций (образовательные организации, расположенные в пос. Шабровский, пос. Горный Щит, пос. Шувакиш, пос. Северка), говорится в документе.
Система охранной сигнализации есть в 80 школах (49%) и 179 детских садах (52%). Пропускные системы имеются у 157 школ (97%). Системы оповещения при ЧП есть в 123 школах (75%), в 231 детском саду (66,9%) и в 12 организациях допобразования (70,6%).
В 2024 году на антитеррористическую защищенность школ и детских садов планируют выделить 36 миллионов рублей, на пожарную безопасность ещё 47,2 миллиона.
Об этом говорится в проекте решения екатеринбургской городской думы. Там также указано, что 33 образовательных учреждений относятся к I категории опасности, 113 – ко II категории, 500 – к III категории, и 20 – к IV категории. Ещё два объекта (школы №№ 68, 72) находятся на капитальном ремонте и шесть дошкольных учреждения выведены из эксплуатации как аварийные (№№ 12, 86, 188, 363, 427, 492). Школе №41 не была присвоена категория после реконструкции.
Подчеркивается, что в настоящее время под охрану частными организациями взяты все школы и детские сады, а также организации дополнительного образования. Оплачивают охраны за счёт бюджета города.
Тревожные кнопки есть в 160 школах (98%), 339 детских садах (98,5%) и во всех организациях дополнительного образования. Оставшиеся 4 школы (2%) и 5 детских садов (1,5%) обеспечены выводом тревожной сигнализации на пульт оператора частных охранных организаций (образовательные организации, расположенные в пос. Шабровский, пос. Горный Щит, пос. Шувакиш, пос. Северка), говорится в документе.
Система охранной сигнализации есть в 80 школах (49%) и 179 детских садах (52%). Пропускные системы имеются у 157 школ (97%). Системы оповещения при ЧП есть в 123 школах (75%), в 231 детском саду (66,9%) и в 12 организациях допобразования (70,6%).
В 2024 году на антитеррористическую защищенность школ и детских садов планируют выделить 36 миллионов рублей, на пожарную безопасность ещё 47,2 миллиона.
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