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Синоптики предупреждают о мокром снеге, дожде и гололедице в Свердловской области

09.33 Понедельник, 25 марта 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают об осадках в виде снега, мокрого снега и дождя в Свердловской области, а также о гололедице на дорогах региона.

Сегодня, 25 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, на севере до умеренных (снег, мокрый снег, дождь). На дорогах гололедица. Днём на юге +3…+8°C, на севере -2…+3°C, на крайнем севере до -7°C. Ветер 4-9 м/сек.

В Екатеринбурге облачно с прояснениями, слабые осадки (мокрый снег, дождь). Днём +5…+7°C. Ветер 4-9 м/сек.

Во вторник, 26 марта, в регионе облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные осадки, днём местами небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью -3…+2°C, на севере до -8°C. Днём +5…+10°C. Ветер 4-9, местами порывы до 14 м/сек.

В столице Урала облачно с прояснениями, ночью слабые осадки, днём небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ночью 0…+2°C, днём +8…+10°C. Ветер 4-9 м/сек.

В среду, 27 марта, в области облачно, небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью -2…+3°C, на севере до -7°C. Днём +2…+7°C, на севере до -1°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.

В уральской столице облачно, ночью небольшие, днём умеренные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью +1…+3°C, днём +3…+5°C. Ветер 4-9 м/сек.

Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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15:14 В Петербурге мошенники обманули екатеринбурженку на 13 миллионов рублей
14:48 На разборе завалов «Крокус Сити Холла» работают волонтеры-спасатели Свердловского областного медицинского колледжа
14:20 Куйвашев пообещал помочь семьям свердловчан, погибших при теракте в «Крокус Сити Холле»
12:43 СМИ сообщают, что в ТРЦ «Гринвич» собирают данные о сотрудниках-иностранцах
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17:31 Екатеринбуржцев проверяет полиция возле стихийного мемориала в память о погибших в «Крокус Сити Холле»
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