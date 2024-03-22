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Синоптики предупреждают о мокром снеге, дожде и гололедице в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают об осадках в виде снега, мокрого снега и дождя в Свердловской области, а также о гололедице на дорогах региона.
Сегодня, 25 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, на севере до умеренных (снег, мокрый снег, дождь). На дорогах гололедица. Днём на юге +3…+8°C, на севере -2…+3°C, на крайнем севере до -7°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, слабые осадки (мокрый снег, дождь). Днём +5…+7°C. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 26 марта, в регионе облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные осадки, днём местами небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью -3…+2°C, на севере до -8°C. Днём +5…+10°C. Ветер 4-9, местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью слабые осадки, днём небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ночью 0…+2°C, днём +8…+10°C. Ветер 4-9 м/сек.
В среду, 27 марта, в области облачно, небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью -2…+3°C, на севере до -7°C. Днём +2…+7°C, на севере до -1°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В уральской столице облачно, ночью небольшие, днём умеренные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью +1…+3°C, днём +3…+5°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 25 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, на севере до умеренных (снег, мокрый снег, дождь). На дорогах гололедица. Днём на юге +3…+8°C, на севере -2…+3°C, на крайнем севере до -7°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, слабые осадки (мокрый снег, дождь). Днём +5…+7°C. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 26 марта, в регионе облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные осадки, днём местами небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью -3…+2°C, на севере до -8°C. Днём +5…+10°C. Ветер 4-9, местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью слабые осадки, днём небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ночью 0…+2°C, днём +8…+10°C. Ветер 4-9 м/сек.
В среду, 27 марта, в области облачно, небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью -2…+3°C, на севере до -7°C. Днём +2…+7°C, на севере до -1°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В уральской столице облачно, ночью небольшие, днём умеренные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью +1…+3°C, днём +3…+5°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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