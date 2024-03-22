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ГИБДД Свердловской области призывает водителей к осторожности на дорогах в связи с непогодой
Фото: УГИБДД по Свердловской области
ГИБДД предупреждает водителей Свердловской области об обильном выпадение осадков в виде снега, а также о сильном ветре. Автомобилистов и пешеходов призывают быть особо бдительными на дорогах.
В связи с непогодой водителям напоминают о необходимости соблюдать дистанцию и скоростной режим. Пешеходам также стоит быть предельно внимательными и при переходе дороги убеждаться в безопасности.
В связи с непогодой водителям напоминают о необходимости соблюдать дистанцию и скоростной режим. Пешеходам также стоит быть предельно внимательными и при переходе дороги убеждаться в безопасности.
«Автоинспекторы ведут мониторинг дорожной обстановки. Личный состав ведомства ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию на дороге, а также обеспечение безопасности»,
— подчеркнули инспекторы.
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