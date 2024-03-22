ГИБДД Свердловской области призывает водителей к осторожности на дорогах в связи с непогодой





— подчеркнули инспекторы. «Автоинспекторы ведут мониторинг дорожной обстановки. Личный состав ведомства ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию на дороге, а также обеспечение безопасности»,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

ГИБДД предупреждает водителей Свердловской области об обильном выпадение осадков в виде снега, а также о сильном ветре. Автомобилистов и пешеходов призывают быть особо бдительными на дорогах.В связи с непогодой водителям напоминают о необходимости соблюдать дистанцию и скоростной режим. Пешеходам также стоит быть предельно внимательными и при переходе дороги убеждаться в безопасности.