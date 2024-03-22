Свердловские спасатели предупреждают о сильном ветре 24 марта





– напомнили спасатели. «Если сильный ветер застал вас на улице не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. Не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и другим плохо закрепленным конструкциям. Автовладельцам необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Не следует парковать автотранспорт вблизи деревьев и рекламных щитов, при сильном ветре они представляют опасность»,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В ГУ МЧС России по Свердловской области объявили предупреждение о сильном ветре. Завтра, 24 марта, в регионе ожидаются порывы до 17 метров в секунду.В случае ЧП необходимо сообщать о нём по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».