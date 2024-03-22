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Свердловские спасатели предупреждают о сильном ветре 24 марта
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ГУ МЧС России по Свердловской области объявили предупреждение о сильном ветре. Завтра, 24 марта, в регионе ожидаются порывы до 17 метров в секунду.
В случае ЧП необходимо сообщать о нём по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
«Если сильный ветер застал вас на улице не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. Не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и другим плохо закрепленным конструкциям. Автовладельцам необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Не следует парковать автотранспорт вблизи деревьев и рекламных щитов, при сильном ветре они представляют опасность»,
– напомнили спасатели.
В случае ЧП необходимо сообщать о нём по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
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