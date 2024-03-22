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Представители «Гринвича» подали иск на бельгийский банк на сумму 4,8 миллиона долларов
Фото: Вечерние ведомости
Компания, представляющая ТЦ «Гринвич», подала иск в суд против бельгийского банка. Они требуют взыскать с Euroclear Bank и его кредитной организации «Национальный расчетный депозитарий» сумму в 4,8 миллиона долларов. На это обратило внимание издание Е1.
Управляющая компания «Итс-групп», принадлежащая сыновьям владельцев торгового центра «Гринвич» Марку Заводовскому и Матвею Погребинскому, подала заявление в Арбитражный суд Свердловской области 12 марта. В качестве третьего лица в деле выступило АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Заседание суда назначено на 18 апреля..
Представители «Гринвича» отказались комментировать произошедшее изданию.
«… о взыскании 4 813 041,43 долларов США в рублях, по курсу Банка Российской Федерации на дату исполнения решения арбитражного суда»,
— написано в определение суда.
Управляющая компания «Итс-групп», принадлежащая сыновьям владельцев торгового центра «Гринвич» Марку Заводовскому и Матвею Погребинскому, подала заявление в Арбитражный суд Свердловской области 12 марта. В качестве третьего лица в деле выступило АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Заседание суда назначено на 18 апреля..
Представители «Гринвича» отказались комментировать произошедшее изданию.
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