Новая информационная стела появилась на входе в мэрию Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На одну информационную стелу в уральской столице стало больше. Автоматическую справочную установили на входе в здание администрации Екатеринбурга.Как и её «сёстры», установленные в разных точках центральной части города, эта информационная стела предназначена для того, чтобы каждый желающий мог оперативно получить ответы на интересующие его вопросы. Какие достопримечательности есть поблизости? Какие спектакли идут в екатеринбургских театрах? Какими новостями живёт город? Получить ответы на эти вопросы при помощи стелы можно получить за считанные минуты.Информационная стела возле мэрии уже пятая по счёту. На официальном портале Екатеринбург.РФ напоминают, что остальные четыре стоят в туристско-информационном центре «Домна», в Музее истории Екатеринбурга, в Музее изобразительных искусств и рядом с Водонапорной башней. То есть, достаточно кучно. И это понятно, ведь в первую очередь такие стелы предназначены для гостей города, а туристы не часто посещают окраинные районы Екатеринбурга.