За сломанный в Свердловской области фоторадар уралец заплатит более 200 тысяч рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Пригородный районный суд Свердловской области определился с наказанием для автомобилиста, который два года назад сломал передвижной фоторадарный комплекс фиксации нарушений ПДД. Мужчине выписали шестизначный штраф.Поломка комплекса фиксации нарушений правил дорожного движения «КРИС-П», на автодороге между селами Николо-Павловское и Петрокаменское в Пригородном районе Свердловской области произошла весной 2022 года. Как удалось выяснить и доказать в суде, была она неслучайной. Проезжавший между селами автомобилист продемонстрировал своё отношение к «шайтан-прибору» и целенаправленно свалил его в канаву. При падении фоторадар получил «несмертельные», но повреждения — перестала правильно работать его камера и нарушилась геометрия козырька (то есть, если говорить простым языком, козырёк помялся).Истцом на суде выступила компания «УГМК-Телеком», которая занимается установкой и обслуживанием систем фотовидеофиксации нарушений ПДД в Свердловской области. Суд удовлетворил требования компании в полном объёме и приговорил «крушилу» к выплате 214,5 тысячи рублей за ремонт и повторную установку фоторада. Компания утверждала, что именно в такую сумму обошёлся ремонт фотовидеофиксирующей техники.