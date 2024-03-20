Возрастное ограничение 18+
Неизвестные выкинули котят в помойку на одной из улиц Каменска-Уральского
Фото: фонд «ЗооЗащита» / vk.com/zoozahita
Обычай топить ненужных котят в ведре остался в прошлом. Теперь их попросту выкидывают на помойку. Именно в мусорном контейнера обнаружила новорожденных малышей молодая жительница Каменска-Уральского.
Выброшенных котят нашли в помойке накануне вечером, 21 марта. Судя по тому, что они совсем крошечные, слепые и с не отвалившимися пуповинами, родились они тоже в четверг, и сразу, не успев даже попить материнского молока, оказались среди мусорных куч.
Новорожденных котят без участия мамы-кошки вырастить очень трудно. И дело даже не в том, что сложно накормить малышей. В таком возрасте они не обладают иммунитетом и беззащитны перед любой инфекцией. Но нашедшая котят девушка всё равно забрала их с помойки. Помочь спасти кошачьих младенцев готовы в Екатеринбурге, но стоит вопрос транспортировки их из Каменска-Уральского. Фонд «ЗооЗащита», который и сообщил о котятах из мусорного бака, бросил клич с надеждой найти человека, готового взять на себя перевозку малышей из одного города в другой.
Меж тем, в самом Екатеринбурге тоже нашли брошенных котят. И хоть они крупнее каменских — им уже несколько месяцев отроду, — состояние, судя по всему, у них гораздо плачевнее. Они выглядят очень исхудавшими и почти не передвигаются. И в данном случае даже просить клич о помощи среди зоозащитников не успели. Женщина, увидевшая котят на улице Даниловской, гуляла в этот момент с собакой, а пока отводила своего питомца домой, по возвращении малышей уже не нашла. Возможно, их подобрал какой-то другой сердобольный прохожий.
Выброшенных котят нашли в помойке накануне вечером, 21 марта. Судя по тому, что они совсем крошечные, слепые и с не отвалившимися пуповинами, родились они тоже в четверг, и сразу, не успев даже попить материнского молока, оказались среди мусорных куч.
Новорожденных котят без участия мамы-кошки вырастить очень трудно. И дело даже не в том, что сложно накормить малышей. В таком возрасте они не обладают иммунитетом и беззащитны перед любой инфекцией. Но нашедшая котят девушка всё равно забрала их с помойки. Помочь спасти кошачьих младенцев готовы в Екатеринбурге, но стоит вопрос транспортировки их из Каменска-Уральского. Фонд «ЗооЗащита», который и сообщил о котятах из мусорного бака, бросил клич с надеждой найти человека, готового взять на себя перевозку малышей из одного города в другой.
Меж тем, в самом Екатеринбурге тоже нашли брошенных котят. И хоть они крупнее каменских — им уже несколько месяцев отроду, — состояние, судя по всему, у них гораздо плачевнее. Они выглядят очень исхудавшими и почти не передвигаются. И в данном случае даже просить клич о помощи среди зоозащитников не успели. Женщина, увидевшая котят на улице Даниловской, гуляла в этот момент с собакой, а пока отводила своего питомца домой, по возвращении малышей уже не нашла. Возможно, их подобрал какой-то другой сердобольный прохожий.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Жительница Ревды стала убийцей с «розочкой»
13 марта 2024
13 марта 2024