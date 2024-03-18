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В Свердловской области на выходных ожидаются мокрый снег и дождь
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Синоптики «Уральского гидрометцентра» прогнозируют в Свердловской области осадки в виде мокрого снега и дождя. Также они предупреждают о сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду.
В субботу, 23 марта, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, на севере местами небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью -6…-1°C, в горах и низинах до -11°C. Днём +4…+9°C. Ветер 5-10 м/сек, в горах на севере порывы 15-20 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью -3…-1°C, днём +7…+9°C. Ветер 5-10 м/сек.
В воскресенье, 24 марта, в регионе ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днём облачно с прояснениями, местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя, на севере до умеренных. Ночью -4…+1°C. Днём +2…+7°C, на крайнем севере до -3°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 17 м/сек.
В столице Урала ночью переменная облачность, днём облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью около 0°C, днём +3…+5°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 15 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 23 марта, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, на севере местами небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью -6…-1°C, в горах и низинах до -11°C. Днём +4…+9°C. Ветер 5-10 м/сек, в горах на севере порывы 15-20 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью -3…-1°C, днём +7…+9°C. Ветер 5-10 м/сек.
В воскресенье, 24 марта, в регионе ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днём облачно с прояснениями, местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя, на севере до умеренных. Ночью -4…+1°C. Днём +2…+7°C, на крайнем севере до -3°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 17 м/сек.
В столице Урала ночью переменная облачность, днём облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью около 0°C, днём +3…+5°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 15 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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