Большинство екатеринбуржцев считают высокую зарплату признаком престижа профессии





– отметили эксперты. «При этом общественное признание чаще становится критерием престижа почти для половины (49%) опрошенных представителей сферы образования и науки — для них уважение общества оказалось приоритетнее, чем высокая заработная плата, которую в качестве критерия престижа назвали 46% работников этой сферы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Для 58% екатеринбуржец высокая зарплата является главным маркером престижа профессии. Такие данные приводят «Вечерним ведомостям» аналитики «Авито Работы».48% считают, что престижной можно считать работу, которая требует от специалистов высокой квалификации и хороший уровень образования. Для 37% важно общественное признание и уважение. 35% уверены, что престижной можно назвать ту профессию, которая предполагает карьерный рост.Также больше четверти екатеринбуржцев (30%) назвали престижной должность, которая предполагает высокую ответственность и сложность работы. Почти каждый пятый респондент (24%) назвал в качестве критерия престижа профессии влияние на общество и окружающий мир.Отмечается, что критерий влияния на общество чаще указывали представители маркетинга, рекламы и PR (37%), искусства, сферы развлечений и масс-медиа (35%).