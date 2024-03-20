В Екатеринбурге прошла молодёжная вечеринка с безалкогольными коктейлями





– отметила студентка Майя Денисова, организатор мероприятия. «Мы хотели подарить нашим гостям частичку приближающегося жаркого лета. Нам кажется, что всё прошло замечательно. Иногда даже не успевали приготовить один коктейль, как подходили новые гости за другим напитком»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Екатеринбургская молодёжь доказала, что веселиться можно без алкоголя. На новой площадке TERMINAL E в «Пассаже» студенты Гуманитарного университета провели мастер-класс по приготовлению безалкогольных коктейлей «Мохито».Как рассказали «Вечерним ведомостям» организаторы проекта, пока бармены показывали, как готовить коктейли, ивент-группа создавала праздничную летнюю атмосферу и развлекала участников мастер-класса. Гостями вечеринки стали студенты из разных вузов и городов, а также другие посетители TERMINAL E.Вечеринка была организована силами студентов специальности «Сервис» Факультета социальной психологии, а помощь в организации оказывали учащиеся направления «Реклама и связи с общественностью». Также поддержали студентов декан факультета социальной психологии Гуманитарного университета Ольга Юрьевна Зотова и другие преподаватели.