Шесть миллионов рублей выплатят рабочему «Уралтрансмаша» за производственную травму





– говорится в сообщении пресс-службы областного суда. «Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда, рассмотрев материалы дела, изменила решение Кировского районного суда в части взыскания компенсации расходов на лечение, снизив сумму до 66 871 рубля, так как истцом по ряду позиций не были представлены доказательства необходимости их приобретения. В остальной части решение оставлено без изменений, а апелляционные жалобы истца и ответчика – без удовлетворения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Рабочему «Уралтрансмаша», который в январе 2022 года в результате несчастного случая лишился своих ступней, предприятие выплатит шесть миллионов рублей в качестве моральной компенсации.В тот день оператору станков зажало ноги мостовым краном, в результате чего произошла травматическая ампутация средней трети обеих голеней. Позже выяснилось, что причиной несчастного случая стало непреднамеренное движение мостового крана. Так как комиссия, проводившая расследования, не нашла каких-либо грубых нарушений в действиях пострадавшего, среди сопутствующих причин случая были указаны неудовлетворительные организация производства работ и производственный контроль эксплуатации опасного производственного объекта.Травму квалифицировали как тяжёлую, а степень утраты профессиональной трудоспособности оценили в 80%. В связи с этим в ноябре 2022 года рабочий обратился к работодателю с требованием возместить моральную компенсацию.Спустя несколько месяцев компания предложила мировое соглашение с компенсацией в размере 2 806 248 рублей, но эти условия бывшего сотрудника и он подал иск в Кировский районный суд Екатеринбурга с требованием выплатить ему моральную компенсацию в размере 8 миллионов рублей и дополнительно понесенные расходы, в том числе на лечение – 78 506 рублей.Суд удовлетворил иск частично, взыскав 6 миллионов компенсации и сумму дополнительных расходов, которую истец и просил. Однако это решение не устроило обе стороны, и оно было обжаловано в Свердловском областном суде. Истец просил увеличить компенсацию до 8 миллионов, а ответчик – снизить до 3 миллионов. Также ответчик просил отказать в удовлетворении требований о взыскании расходов на лечение, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловского областного суда.