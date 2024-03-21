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На лечение малышки с синдромом Гурлера из Екатеринбурга собрали 30 миллионов
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За три месяца маленькой Соне Рожиной из Екатеринбурга, которой врачи диагностировали смертельный диагноз – синдром Гурлера, собрали на лечение 30 миллионов рублей.
Этих средств должно хватить, чтобы за девочку взялась ведущий гематоонколог Израиля доктор Ирина Зайдман, которая практикует в клинике Хадасса, где в ближайшее время трансплантируют костный мозг. Об этом сообщает информационное агентство URA.RU.
Помощь в сборе средств оказал благотворительный фонд «Алеша». Там информацию о том, что на лечение девочке собрали деньги, подтвердили.
Этих средств должно хватить, чтобы за девочку взялась ведущий гематоонколог Израиля доктор Ирина Зайдман, которая практикует в клинике Хадасса, где в ближайшее время трансплантируют костный мозг. Об этом сообщает информационное агентство URA.RU.
Помощь в сборе средств оказал благотворительный фонд «Алеша». Там информацию о том, что на лечение девочке собрали деньги, подтвердили.
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