В свердловском МЧС предупредили о сильном ветре 22 и 23 марта





– напомнили спасатели. «Если сильный ветер застал вас на улице не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. Не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и другим плохо закрепленным конструкциям»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловское управление МЧС выпустило предупреждение о сильном ветре 22 и 23 марта. По данным синоптиков, сегодня и завтра в отдельных районах ожидается ветер с порывами до 25 метров в секунду.В случае ЧП необходимо сообщать о нём по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».