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В свердловском МЧС предупредили о сильном ветре 22 и 23 марта
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Свердловское управление МЧС выпустило предупреждение о сильном ветре 22 и 23 марта. По данным синоптиков, сегодня и завтра в отдельных районах ожидается ветер с порывами до 25 метров в секунду.
В случае ЧП необходимо сообщать о нём по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
«Если сильный ветер застал вас на улице не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. Не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и другим плохо закрепленным конструкциям»,
– напомнили спасатели.
В случае ЧП необходимо сообщать о нём по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
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