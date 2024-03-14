В Тавде возбудили уголовное дело о халатности из-за нерасселения аварийного дома





– говорится в сообщении ведомства. «В этой связи прокуратура направила материалы в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ "Халатность"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Тавде по материалам прокуратуры возбудили уголовное дело по статье о халатности из-за непредоставления нового жилья взамен старого жильцам дома по улице Лесной, признанного аварийным больше семи лет назад.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, дом был построен в 1937 году, а обследовался в последний раз в декабре 1969 года, когда степень износа его конструкций составила 87,6%. Повторную экспертизу не проводили. В октябре 2016 года строение признали аварийным, однако до сих пор в доме проживают 16 человек, из которых 3 несовершеннолетние. Новое жильё взамен старого им не предоставляют, а срок расселения без объективных причин постоянно переносят.