В свердловской шахте опечатали электровоз из-за истечения срока эксплуатации

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области





– сообщили в пресс-службе приставов. «Возбудив исполнительное производство, судебный пристав незамедлительно выехал на место нахождения объекта и опечатал кабину электровоза. На протяжении всего срока приостановления судебным приставом проводится проверка надлежащего исполнения решения суда»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области остановили работу электровоза в шахте «Магнетитовая», срок безопасной эксплуатации которого давно истёк. Опечатывать кабину машины в шахту спускался судебный пристав.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловского ГУФССП, в связи с отсутствием экспертизы, которая доказывала бы промышленную безопасность использования электровоза на руднике после истечения безопасного срока эксплуатации, суд обязал комбинат приостановить деятельность спецмашины.