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В свердловской шахте опечатали электровоз из-за истечения срока эксплуатации
Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области
В Свердловской области остановили работу электровоза в шахте «Магнетитовая», срок безопасной эксплуатации которого давно истёк. Опечатывать кабину машины в шахту спускался судебный пристав.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловского ГУФССП, в связи с отсутствием экспертизы, которая доказывала бы промышленную безопасность использования электровоза на руднике после истечения безопасного срока эксплуатации, суд обязал комбинат приостановить деятельность спецмашины.
Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловского ГУФССП, в связи с отсутствием экспертизы, которая доказывала бы промышленную безопасность использования электровоза на руднике после истечения безопасного срока эксплуатации, суд обязал комбинат приостановить деятельность спецмашины.
«Возбудив исполнительное производство, судебный пристав незамедлительно выехал на место нахождения объекта и опечатал кабину электровоза. На протяжении всего срока приостановления судебным приставом проводится проверка надлежащего исполнения решения суда»,
– сообщили в пресс-службе приставов.
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