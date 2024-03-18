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Уральские энтузиасты воссоздают Алапаевск на базе GTA
Коллаж: Вечерние ведомости (скрины предоставлены основателем проекта)
Уральские энтузиасты воссоздают в игре реальный город из Свердловской области – Алапаевск. Делают они это на игровом сервере на базе GTA, который скоро будет открыт для всех желающих прогуляться по городу в виртуальной реальности.
Как рассказал «Вечерним ведомостям» основатель проекта Вячеслав Татаринов, он родился в Алапаевске, живёт и работает в Екатеринбурге, а воссоздание виртуальной копии родного города – мечта из детства, которую он вместе со своей командой теперь воплощает в жизнь. На игровом сервере уже сейчас можно увидеть знакомые улицы, здания, памятники и узнаваемые ландшафты. Со слов энтузиастов, центр города будет готов уже к лету.
В планах у команды уральских разработчиков повторить весь Алапаевск и, возможно, остальные уголки городского округа. Создатели также не исключают воссоздания и других востребованных будущими пользователями городов региона, но уже в миниатюре.
Однако визуализация реального города в виртуальном мире – это ещё не всё. В планах энтузиастов внедрение игровых систем, которые позволят игрокам выбирать профессию и зарабатывать виртуальные деньги, на которые потом пользователи смогут приобретать недвижимость и транспорт. Также предусматривается возможность участвовать в различных миссиях и событиях, объединяясь в группы с другими игроками или изучая виртуальный город в одиночку.
Познакомиться с проектом можно тут.
Как рассказал «Вечерним ведомостям» основатель проекта Вячеслав Татаринов, он родился в Алапаевске, живёт и работает в Екатеринбурге, а воссоздание виртуальной копии родного города – мечта из детства, которую он вместе со своей командой теперь воплощает в жизнь. На игровом сервере уже сейчас можно увидеть знакомые улицы, здания, памятники и узнаваемые ландшафты. Со слов энтузиастов, центр города будет готов уже к лету.
Скрин предоставлен основателем проекта
«Карта сделана с нуля в программе 3D-моделирования 3Ds Max. Некоторые объекты мы воссоздаем при помощи 3D-сканирования. Мы детально фотографируем объекты общим и крупным планами, но доработка всё равно потом осуществляется в программе»,
– рассказал Вячеслав Татаринов.
В планах у команды уральских разработчиков повторить весь Алапаевск и, возможно, остальные уголки городского округа. Создатели также не исключают воссоздания и других востребованных будущими пользователями городов региона, но уже в миниатюре.
Скрин предоставлен основателем проекта
Однако визуализация реального города в виртуальном мире – это ещё не всё. В планах энтузиастов внедрение игровых систем, которые позволят игрокам выбирать профессию и зарабатывать виртуальные деньги, на которые потом пользователи смогут приобретать недвижимость и транспорт. Также предусматривается возможность участвовать в различных миссиях и событиях, объединяясь в группы с другими игроками или изучая виртуальный город в одиночку.
Познакомиться с проектом можно тут.
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