Уральские энтузиасты воссоздают Алапаевск на базе GTA

Скрин предоставлен основателем проекта

– рассказал Вячеслав Татаринов.

«Карта сделана с нуля в программе 3D-моделирования 3Ds Max. Некоторые объекты мы воссоздаем при помощи 3D-сканирования. Мы детально фотографируем объекты общим и крупным планами, но доработка всё равно потом осуществляется в программе»,