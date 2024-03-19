Возрастное ограничение 18+
В екатеринбургском ТРК «КомсоМолл» проведут тренинг по оказанию первой помощи
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В субботу, 23 марта, в екатеринбургском торгово-развлекательном комплексе «КомсоМолл» проведут тренинг, на котором расскажут, как правильно вызвать скорую и оказать доврачебную помощь пострадавшим при аварии.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» организаторы, тренинг проводят для мотоциклистов, однако принять участие в нём участие могут все желающие, так как знания, которые там будут давать, полезны всем. Они также отметили, что в этом году особое внимание будет уделено работе с человеком без сознания, сердечно-легочной реанимации и работе с кровотечениями. Также участникам тренинга дадут юридическую базу.
Проводить тренинг будет специальный гость из Москвы – тренер Российского красного креста Борис Оводов.
Вход бесплатный для всех желающих. Начало в 10.00. Мероприятие проходит при поддержке и участии УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области и команды Мотоджимхана Екатеринбург TEAM.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» организаторы, тренинг проводят для мотоциклистов, однако принять участие в нём участие могут все желающие, так как знания, которые там будут давать, полезны всем. Они также отметили, что в этом году особое внимание будет уделено работе с человеком без сознания, сердечно-легочной реанимации и работе с кровотечениями. Также участникам тренинга дадут юридическую базу.
«Участники получат необходимые знания и навыки, которые могут спасти жизнь людям в экстренных ситуациях»,
– подчеркнули организаторы.
Проводить тренинг будет специальный гость из Москвы – тренер Российского красного креста Борис Оводов.
Вход бесплатный для всех желающих. Начало в 10.00. Мероприятие проходит при поддержке и участии УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области и команды Мотоджимхана Екатеринбург TEAM.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Два школьника из Свердловской области приняли участие в создании «Города будущего» в Приморье
21 марта 2024
21 марта 2024