На Эльмаше расширят проезжую часть улицы Фрезеровщиков

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Власти Екатеринбурга планируют превратить почти полкилометра улицы Фрезеровщиков в четырехполосную трассу. Соответствующий проект уже подписан к реализации.Фрезеровщиков — одна из самых оживлённых улиц жилого микрорайона Эльмаш Орджоникидзевского административного района Екатеринбурга. По ней, кроме автомобилей, двигаются ещё и троллейбусы, а с недавних пор — и «верхнепышминские» трамваи. Но за конечной троллейбуса она из городской улицы превращается почти в «сельскую». Там она тянется мимо высоток в сторону леса, неразмеченная и узкая. Вот эту-то часть Фрезеровщиков и вознамерились преобразить в мэрии.То, какими станут 448 метров улицы Фрезеровщиков от троллейбусного кольца и до улицы Даурской расписывают красочно. Тут вам и четыре полосы автомобильного движения, и велосипедные дорожки, и тротуары для пешеходов. Однако, местным жителям пора напрячься. Ведь ясно, что их дворы — сейчас тихие и относительно безопасные — с появлением четырёх полос уюта своего лишаться. По ним туда-сюда заснуют автомобили и со скоростями отнюдь не теми, которыми ограничены автомобилисты во дворах жилых домов.Для чего понадобилось преображать полукилометровый отрезок Фрезеровщиков, догадаться несложно: тем самым готовятся к появлению пресловутого дублёра Космонавтов, который никак не могут вписать таким образом, чтобы он не увечил и без того стремительно скукоживающуюся природу Екатеринбурга. По всей видимости, по расширенной улице Фрезировщиков и планируют в будущем «сливать» трафик с перегруженного проспекта Космонавтов на дублёр. Работы на участке от троллейбусного кольца до улицы должны начаться в следующем году.