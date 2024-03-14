Жителя Краснотурьинска наградили за спасение человека в другом регионе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Медаль «За спасение погибающего на воде» вручили жителю Краснотурьинска. Таким образом свердловчанина вознаградили за благородный поступок, который он совершил в прошлом году, находясь на территории Ханты-Мансийского автономного округа.Лето прошлого года Александр Мельчаков вместе с друзьями проводил на берегу озера Окунёво, что находится в ханты-мансийском городе Советском. В один из дней отдыха над озером раздались крики о помощи. Мельчаков вместе с товарищем бросились на выручку тонувшему мужчине, вынесли его из воды и провели необходимые манипуляции, чтобы утопленник не умер от попавшей в организм воды. После того, как прибыла карета «Скорой помощи», потерпевшего передали медикам.Уралец уже и забыл про тот свой поступок, но тут был приглашён в здание администрации Краснотурьинска. Там из рук начальника 6 пожарно-спасательного отряда подполковник внутренней службы Александр Касаткина и первого замглавы администрации города он и получил медаль «За спасение погибающего на воде», как сообщает МЧС РФ по Свердловской области.Медаль «За спасение погибающего на воде» является ведомственным знаком отличия Министерства чрезвычайных ситуаций России. Учреждена она в 2010 году и вручается наиболее отличившимся спасателям, а в отдельных случаях — другим гражданам, проявившим смелость, отвагу и самоотверженность при спасении людей на воде.