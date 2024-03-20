Екатеринбургские власти обещали «ускорить» общественный транспорт

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Заместитель екатеринбургского главы Рустам Галямов рассказал, как власти города планируют «ускорить» общественный транспорт в рамках ожидающейся уже в этом году транспортной реформы.Рустам Галямов рассказал, что на сегодняшний день в городе есть всего 17 участков дорог общей протяженностью 23 километра, где есть выделенные для общественного транспорта полосы. В ближайшие два года власти хотят выделить ещё на 42 участках протяженностью более 20 километров. Также в рамках транспортной реформы в городе намерены загородить бордюрным камнем трамвайные пути, чтобы на них не заезжали автомобилисты, любящие таким образом объезжать пробки.Вице-мэр также подчеркнул, что в уральской столице уже приступили к реализации процедуры возмещения убытков за препятствование работе общественного транспорта. С его слов, только за прошлый год автомобилисты задержали трамваи и троллейбусы в общей сложности на 2000 часов.Ещё одним важным аспектом реформы должно будет стать изменение режимов работы светофоров. Ожидается, что это позволит решить проблему 20-25% пробок и ускорить движение общественного транспорта.