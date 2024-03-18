Возрастное ограничение 18+

Два школьника из Свердловской области приняли участие в создании «Города будущего» в Приморье

15.35 Четверг, 21 марта 2024
Фото: Яна Медведева / okean.org
Два школьника из Свердловской области, участвовавших в программе «Лифт в Будущее» на площадке Всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке, презентовали экспертному жюри «Город будущего», макет которого они создали вместе с ребятами из других регионов.

Мероприятие было организовано МТС и благотворительным фондом «Система». В течение трёх недель эксперты цифровой экосистемы проводили для детей теоретические и практические занятия, на которых ребята знакомились с технологиями создания комфортной городской среды – ИТ-решениями МТС на базе Big Data, интернета вещей, искусственного интеллекта и видеоаналитики.

«Подросткам не просто рассказали о цифровых городах и технологиях, но и продемонстрировали реальные проекты, успешно реализованные в Приморском крае – умные скверы и парки, систему цифровой недвижимости в эко-хаусе "Пастораль"»,

– рассказали «Вечерним ведомостям» представители программы.


В том числе подросткам показали, как составляется цифровой портрет туриста и чем он может помочь в развитии сферы гостеприимства в Приморье.

Используя новые знания и навыки, школьники самостоятельно придумали и построили макет «Города будущего» с развитой инфраструктурой. Помимо жилых комплексов, ребята своими руками сделали аэропорт, вокзал, больницу с вертолётной площадкой, школу, университет, развлекательный, торговый и деловой центры, музей, аквапарк, кинотеатр и даже безопасную АЭС нового поколения.

Так как при создании макета ребята сделали акцент на технологии создания комфортной городской среды с помощью цифровых решений, в городе предусматриваются умный транспорт и умное освещение, а входе в жилые комплексы организован вход по биометрии. По задумке школьников, везде также внедрена система «Умный дом», общественные пространства охраняются с помощью интеллектуальных камер, а роботы доставляют товары из торговых центров.

Помимо этого, дети уделили внимание экологическому вопросу и выбрали для «Города Будущего» альтернативные источники выработки энергии, а также вертикальное и крышное озеленение. Подростки также учли инклюзивность и доступную среду для людей с ограниченными возможностями, а также на большое количество коворкингов для комфортной удалённой работы.

«Популярность социальных проектов МТС среди свердловчан растёт с каждым годом. Участие в многочисленных конкурсах позволяет детям присутствовать на мастер-классах и брать уроки у лучших отечественных наставников в самых разных дисциплинах. Мы очень рады, что во Владивостоке уральцы смогли проявить себя и познакомиться с технологиями будущего. Мы убеждены, что все полученные подростками знания помогут им в осуществлении собственных амбициозных проектов»,

– отметил директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Свердловской области началось голосование за объекты благоустройства в 2025 году
18 марта 2024
Десяти свердловским школам обещают 90 миллионов рублей на создание медклассов
14 марта 2024
В Верхней Пышме состоялась спартакиада школьников «Здоровое поколение»
18 марта 2024
Прокуратура организовала проверку после гибели четырёх человек при пожаре в свердловском посёлке Ис
19 марта 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Раскрой убийства. Из каких материалов шили дело екатеринбургского предпринимателя, которого обвиняют в страшном преступлении

Накануне вердикта вспоминаем дыры, заплатки, белые нитки и чужие мерки
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:42 В Екатеринбурге задержали готовившего теракт экстремиста
17:15 Екатеринбургские власти обещали «ускорить» общественный транспорт
16:39 Прокуратура начала проверку из-за сорвавшейся на голову екатеринбуржца глыбы льда
16:19 В Екатеринбурге подозреваемый в разбое и сутенерстве сиганул с балкона и сломал ноги, пытаясь сбежать от силовиков
15:35 Два школьника из Свердловской области приняли участие в создании «Города будущего» в Приморье
14:47 Прокуратура через суд взыскала с ивдельского предприятия 1,2 миллиона в пользу рабочего
14:19 С начала года уральские таможенники оформили экспорт почти 25 тонн круглого леса
13:41 В центре Екатеринбурга на мужчину сорвалась глыба льда
13:17 Нижнетагильского мэра оштрафовали на четыре тысячи рублей за неявку в прокуратуру
12:36 У жителя Качканара за пьяную езду конфисковали автомобиль в доход государства
12:09 Более 1300 свердловских детей стали жертвами преступлений в 2023 году
11:35 В Свердловской области учёным в 3,5 раза увеличили финансирование проектов
11:02 Жителей Ивделя напугал «пожар» в бывшей колонии
10:36 Свердловский облсуд отменил штраф за одиночный пикет отцу Миши Бахтина со СМА
10:08 После избиения 17-летнего подростка в Нижнем Тагиле глава СК поручил возбудить уголовное дело
09:35 В Туринске прокуратура нашла незаконным решение о признании дома на Фабричной пригодным для жизни
21:12 Задержанный за пацифистскую надпись екатеринбуржец отправлен в ИВС Братска
20:57 Прокуратура не смогла отстоять охранный статус екатеринбургской усадьбы, снос которой возмутил Захара Прилепина
20:43 По «Пехотинскому морю» решили поплавать зататуированная красавица и автобус
20:12 Житель Заречного признался в убийстве женщины
19:38 По улицам Ревды на машинах раскатывали 10 психов
19:03 В Екатеринбурге появилась ЭкоСтанция
18:44 Уральская столица на два дня станет столицей культурных проектов
17:33 Синоптики предупреждают о гололедице и ветре в Свердловской области
17:08 Жителя Туринска обвинили в убийстве и покушении на убийство
16:50 Екатеринбургские власти решили взяться за ремонт учреждений культуры
Все новости Свердловской области
15:04 Представители стран БРИКС поддержали идею Фонда Мельниченко о создании Лиги фондов
18:36 В Москве с помощью Росгвардии задержали пенсионерку, которая подожгла кабинку для голосования
18:01 Несколько женщин в разных регионах попытались испортить урны для голосования, они задержаны
17:11 В Когалыме женщина попыталась поджечь урну для голосования
16:36 В регионах РФ избиратели залили в урны для голосования чернила и зеленку
17:10 В Хакасии обрушилась пятиэтажка, под завалами могут быть люди
16:32 В Твери и Ярославле произошли крупные пожары в многоэтажках
14:11 «Кто еще не тронулся, господа присяжные?» Заказчик мертв, свидетелю угрожают, пособник — в 19-й раз не явился в суд
16:20 ЛДПР предлагает повысить студентам стипендии до уровня МРОТ
15:59 В Германии бортпроводники проведут забастовку с требованием повысить зарплаты
15:08 В Казани обрушился козырек магазина, возбуждено уголовное дело
13:40 В Финляндии началась двухнедельная забастовка профсоюзов
12:53 Долги россиян по кредитам перед банками выросли на 6,4 триллиона рублей за год
16:07 В Германии из-за забастовки отменят около 2 тысяч авиарейсов
15:43 В Президентской библиотеке накануне 8 Марта вспоминают о судьбах жён декабристов
16:09 Неправовая база. В деле о заказном убийстве екатеринбургского бизнесмена появился похищенный объект на миллиарды рублей
15:44 Аналитика МТС RED: перед 8 Марта число фишинговых атак выросло на 27%
15:42 Профсоюз машинистов Германии намерен проводить забастовки без предупреждения
14:04 В Петербурге в жилом доме упал лифт, в нем находились 15 человек
13:04 В России рекордно выросла длительность рабочего дня
12:15 В МЧС предупредили о масштабной проверке системы оповещения по всей стране
11:37 В правительстве РФ хотят изменить шкалу НДФЛ и повысить налог на прибыль
16:55 «Помогите спасти жизнь маленького тюменца». Семья мальчика с редкой болезнью обратилась к полпреду
17:03 По всей Греции десятки профсоюзов проводят масштабную 24-часовую забастовку
15:26 В ГД приняли закон о запрете рекламы на ресурсах «иноагентов»
18:35 В России почти на 30% вырос спрос на тонометры
Все новости России и мира
17:42 В Екатеринбурге задержали готовившего теракт экстремиста
17:15 Екатеринбургские власти обещали «ускорить» общественный транспорт
16:39 Прокуратура начала проверку из-за сорвавшейся на голову екатеринбуржца глыбы льда
16:19 В Екатеринбурге подозреваемый в разбое и сутенерстве сиганул с балкона и сломал ноги, пытаясь сбежать от силовиков
15:35 Два школьника из Свердловской области приняли участие в создании «Города будущего» в Приморье
14:47 Прокуратура через суд взыскала с ивдельского предприятия 1,2 миллиона в пользу рабочего
14:19 С начала года уральские таможенники оформили экспорт почти 25 тонн круглого леса
13:41 В центре Екатеринбурга на мужчину сорвалась глыба льда
13:30 Валерий Сухих: Профориентация должна способствовать тому, чтобы молодежь оставалась в Пермском крае
13:22 Валерий Сухих: Поддержка участников СВО – первостепенная задача для властей разных уровней
13:17 Нижнетагильского мэра оштрафовали на четыре тысячи рублей за неявку в прокуратуру
13:12 Валерий Сухих: Это значимый стимул для развития социальной сферы региона
12:56 Валерий Сухих: Регион создает все необходимые условия для повышения качества жизни прикамских семьей
12:36 У жителя Качканара за пьяную езду конфисковали автомобиль в доход государства
12:09 Более 1300 свердловских детей стали жертвами преступлений в 2023 году
11:35 В Свердловской области учёным в 3,5 раза увеличили финансирование проектов
11:02 Жителей Ивделя напугал «пожар» в бывшей колонии
10:36 Свердловский облсуд отменил штраф за одиночный пикет отцу Миши Бахтина со СМА
10:17 В Прикамье нарушитель интеллектуальных прав выплатил компенсацию анимационной компании
10:08 После избиения 17-летнего подростка в Нижнем Тагиле глава СК поручил возбудить уголовное дело
09:35 В Туринске прокуратура нашла незаконным решение о признании дома на Фабричной пригодным для жизни
21:12 Задержанный за пацифистскую надпись екатеринбуржец отправлен в ИВС Братска
20:57 Прокуратура не смогла отстоять охранный статус екатеринбургской усадьбы, снос которой возмутил Захара Прилепина
20:43 По «Пехотинскому морю» решили поплавать зататуированная красавица и автобус
20:12 Житель Заречного признался в убийстве женщины
19:38 По улицам Ревды на машинах раскатывали 10 психов
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK