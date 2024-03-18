Два школьника из Свердловской области приняли участие в создании «Города будущего» в Приморье

«Подросткам не просто рассказали о цифровых городах и технологиях, но и продемонстрировали реальные проекты, успешно реализованные в Приморском крае – умные скверы и парки, систему цифровой недвижимости в эко-хаусе "Пастораль"»,

– отметил директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

«Популярность социальных проектов МТС среди свердловчан растёт с каждым годом. Участие в многочисленных конкурсах позволяет детям присутствовать на мастер-классах и брать уроки у лучших отечественных наставников в самых разных дисциплинах. Мы очень рады, что во Владивостоке уральцы смогли проявить себя и познакомиться с технологиями будущего. Мы убеждены, что все полученные подростками знания помогут им в осуществлении собственных амбициозных проектов»,