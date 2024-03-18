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Два школьника из Свердловской области приняли участие в создании «Города будущего» в Приморье
Фото: Яна Медведева / okean.org
Два школьника из Свердловской области, участвовавших в программе «Лифт в Будущее» на площадке Всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке, презентовали экспертному жюри «Город будущего», макет которого они создали вместе с ребятами из других регионов.
Мероприятие было организовано МТС и благотворительным фондом «Система». В течение трёх недель эксперты цифровой экосистемы проводили для детей теоретические и практические занятия, на которых ребята знакомились с технологиями создания комфортной городской среды – ИТ-решениями МТС на базе Big Data, интернета вещей, искусственного интеллекта и видеоаналитики.
В том числе подросткам показали, как составляется цифровой портрет туриста и чем он может помочь в развитии сферы гостеприимства в Приморье.
Используя новые знания и навыки, школьники самостоятельно придумали и построили макет «Города будущего» с развитой инфраструктурой. Помимо жилых комплексов, ребята своими руками сделали аэропорт, вокзал, больницу с вертолётной площадкой, школу, университет, развлекательный, торговый и деловой центры, музей, аквапарк, кинотеатр и даже безопасную АЭС нового поколения.
Так как при создании макета ребята сделали акцент на технологии создания комфортной городской среды с помощью цифровых решений, в городе предусматриваются умный транспорт и умное освещение, а входе в жилые комплексы организован вход по биометрии. По задумке школьников, везде также внедрена система «Умный дом», общественные пространства охраняются с помощью интеллектуальных камер, а роботы доставляют товары из торговых центров.
Помимо этого, дети уделили внимание экологическому вопросу и выбрали для «Города Будущего» альтернативные источники выработки энергии, а также вертикальное и крышное озеленение. Подростки также учли инклюзивность и доступную среду для людей с ограниченными возможностями, а также на большое количество коворкингов для комфортной удалённой работы.
Мероприятие было организовано МТС и благотворительным фондом «Система». В течение трёх недель эксперты цифровой экосистемы проводили для детей теоретические и практические занятия, на которых ребята знакомились с технологиями создания комфортной городской среды – ИТ-решениями МТС на базе Big Data, интернета вещей, искусственного интеллекта и видеоаналитики.
«Подросткам не просто рассказали о цифровых городах и технологиях, но и продемонстрировали реальные проекты, успешно реализованные в Приморском крае – умные скверы и парки, систему цифровой недвижимости в эко-хаусе "Пастораль"»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» представители программы.
В том числе подросткам показали, как составляется цифровой портрет туриста и чем он может помочь в развитии сферы гостеприимства в Приморье.
Используя новые знания и навыки, школьники самостоятельно придумали и построили макет «Города будущего» с развитой инфраструктурой. Помимо жилых комплексов, ребята своими руками сделали аэропорт, вокзал, больницу с вертолётной площадкой, школу, университет, развлекательный, торговый и деловой центры, музей, аквапарк, кинотеатр и даже безопасную АЭС нового поколения.
Так как при создании макета ребята сделали акцент на технологии создания комфортной городской среды с помощью цифровых решений, в городе предусматриваются умный транспорт и умное освещение, а входе в жилые комплексы организован вход по биометрии. По задумке школьников, везде также внедрена система «Умный дом», общественные пространства охраняются с помощью интеллектуальных камер, а роботы доставляют товары из торговых центров.
Помимо этого, дети уделили внимание экологическому вопросу и выбрали для «Города Будущего» альтернативные источники выработки энергии, а также вертикальное и крышное озеленение. Подростки также учли инклюзивность и доступную среду для людей с ограниченными возможностями, а также на большое количество коворкингов для комфортной удалённой работы.
«Популярность социальных проектов МТС среди свердловчан растёт с каждым годом. Участие в многочисленных конкурсах позволяет детям присутствовать на мастер-классах и брать уроки у лучших отечественных наставников в самых разных дисциплинах. Мы очень рады, что во Владивостоке уральцы смогли проявить себя и познакомиться с технологиями будущего. Мы убеждены, что все полученные подростками знания помогут им в осуществлении собственных амбициозных проектов»,
– отметил директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
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