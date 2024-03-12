Прокуратура через суд взыскала с ивдельского предприятия 1,2 миллиона в пользу рабочего





– уточнили в ведомстве. «В том числе непроведение обучения и проверки знаний требований охраны труда, допуск работника без проведения медицинского осмотра, необеспечение средствами индивидуальной защиты, непроведение специальной оценки условий труда»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Ивделе прокуратура через суд взыскала с местного предприятия ООО «Северщебпром» 1,2 миллиона рублей в пользу рабочего, которому в феврале 2023 года придавил ногу металлический ковш неисправного погрузчика.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в результате несчастного случая рабочий получил травму в виде размозженной раны стопы с дефектом кожи, мышц, сухожилий, костей и сосудисто-нервных пучков. Позже выяснилось, что это произошло из-за нарушения работодателем правил охраны труда.С целью защиты прав пострадавшего надзорный орган отправил иск в Ивдельский городской суд о взыскании с ООО «Северщебпром» моральной компенсации на производственную травму. Суд исковые требования прокурора, взыскав с предприятия 1,2 миллиона. Судебный акт ещё не вступил в законную силу.