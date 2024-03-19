Возрастное ограничение 18+
Нижнетагильского мэра оштрафовали на четыре тысячи рублей за неявку в прокуратуру
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Главу Нижнего Тагила Владислава Пинаева дважды оштрафовали за «невыполнение законных требований прокурора, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении» (ст. 17.7 КоАП).
Как пояснили АН «Между строк» в пресс-службе Ленинского районного суда, в обоих случаях речь идёт о неявки главы города в Нижнетагильскую межрайонную природоохранную прокуратуру. В первый раз его ждали там для дачи показаний. Однако, по какому делу потребовались показания мэра, там не уточнили. Во второй раз прокуратура ждала ходатайство о причине неявки, но объясняться перед прокуратурой Владислав Пинаев не посчитал нужным, за что его оштрафовали ещё раз. В общей сложности сумма штрафа составила четыре тысячи рублей.
По данным издания, градоначальник не был согласен со штрафами и подавал жалобы на постановления, но получил отказ.
Как пояснили АН «Между строк» в пресс-службе Ленинского районного суда, в обоих случаях речь идёт о неявки главы города в Нижнетагильскую межрайонную природоохранную прокуратуру. В первый раз его ждали там для дачи показаний. Однако, по какому делу потребовались показания мэра, там не уточнили. Во второй раз прокуратура ждала ходатайство о причине неявки, но объясняться перед прокуратурой Владислав Пинаев не посчитал нужным, за что его оштрафовали ещё раз. В общей сложности сумма штрафа составила четыре тысячи рублей.
По данным издания, градоначальник не был согласен со штрафами и подавал жалобы на постановления, но получил отказ.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Мэр Нижнего Тагила пообещал найти бюджетников, не голосовавших на президентских выборах
19 марта 2024
19 марта 2024