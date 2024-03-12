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У жителя Качканара за пьяную езду конфисковали автомобиль в доход государства
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Качканаре решением городского суда у 44-летнего местного жителя в доход государства конфисковали автомобиль за то, что он неоднократно садился пьяным за руль.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ещё в сентябре 2021 года мужчине было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев. Однако 18 июня 2023 года в посёлке Валериановск его вновь застали пьяным за рулём.
Помимо того, что у мужчины конфисковали автомобиль, суд наказал мужчину штрафом в размере 200 тысяч рублей с лишением прав на 2 года 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ещё в сентябре 2021 года мужчине было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев. Однако 18 июня 2023 года в посёлке Валериановск его вновь застали пьяным за рулём.
Помимо того, что у мужчины конфисковали автомобиль, суд наказал мужчину штрафом в размере 200 тысяч рублей с лишением прав на 2 года 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.
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