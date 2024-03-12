Более 1300 свердловских детей стали жертвами преступлений в 2023 году





– рассказали в суде. «По сравнению с прошлыми годами в 2023 году малолетние дети и подростки реже становились жертвами преступных посягательств. Тем не менее статистика неутешительна»,





– сообщили в областном суде. «По итогам заседания президиум Свердловского областного суда вынес постановление, в котором обратил внимание всех уполномоченных органов на существующие недостатки защиты прав несовершеннолетних потерпевших и предложил принять необходимые меры для их устранения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В прошлом году в Свердловский области более 1300 несовершеннолетних стали жертвами преступлений. Такие данные приводит пресс-служба Свердловского областного суда.Там также отметили, что чаще всего дети страдали от действий лиц зрелого возраста 36-40 лет. Большинство таких преступлений – 63,2% – совершались дома.В связи с этим на заседании президиума по проблемам обеспечения защиты прав несовершеннолетних потерпевших в ходе уголовного судопроизводства суди призвали правоохранителей и других уполномоченных органов усилить контроль в этой области.В ходе заседания судьи также подчеркнули, что органы предварительного расследования не всегда соблюдают часть 5 статьи 191 УПК РФ, которой предусмотрена обязательная видеофиксация допроса несовершеннолетних. Из-за того, что следователи не записывают допросы на видео, их приходится проводить неоднократно, что травмирует детскую психику и лишает суды возможности освобождать несовершеннолетних от участия в судебном следствии.