В Свердловской области учёным в 3,5 раза увеличили финансирование проектов

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области в 3,5 раза – с 40 до 140 миллионов рублей – увеличили финансирование коллективов уральских учёных. Проекты, которые получат поддержку, будут отбираться по конкурсу, организованному региональным правительством совместно с Российским научным фондом (РНФ).В этом году 70 миллионов рублей поступят из областного бюджета и 70 миллионов рублей – средства РНФ, отметили в департаменте информационной политики области.Там также подчеркнули, что правительством региона также предусмотрено выделение 100 миллионов рублей из областного бюджета на возмещение затрат на внедрение в промышленное производство научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Одно из условий – они должны быть выполнены институтами УрО РАН и вузами на предприятиях Свердловской области в рамках Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ).Уточняется, что максимальная сумма софинансирования в 2024 для проектов составит 25 миллионов рублей. Конкурс проводит Фонд технологического развития промышленности Свердловской области.