Возрастное ограничение 18+

В Свердловской области учёным в 3,5 раза увеличили финансирование проектов

11.35 Четверг, 21 марта 2024
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области в 3,5 раза – с 40 до 140 миллионов рублей – увеличили финансирование коллективов уральских учёных. Проекты, которые получат поддержку, будут отбираться по конкурсу, организованному региональным правительством совместно с Российским научным фондом (РНФ).

В этом году 70 миллионов рублей поступят из областного бюджета и 70 миллионов рублей – средства РНФ, отметили в департаменте информационной политики области.

Там также подчеркнули, что правительством региона также предусмотрено выделение 100 миллионов рублей из областного бюджета на возмещение затрат на внедрение в промышленное производство научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Одно из условий – они должны быть выполнены институтами УрО РАН и вузами на предприятиях Свердловской области в рамках Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ).

Уточняется, что максимальная сумма софинансирования в 2024 для проектов составит 25 миллионов рублей. Конкурс проводит Фонд технологического развития промышленности Свердловской области.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
Десяти свердловским школам обещают 90 миллионов рублей на создание медклассов
14 марта 2024
Свердловские власти направили 1,8 миллиарда рублей на развитие лесного хозяйства
14 марта 2024
Свердловские айтишники активно берут кредиты на приобретение жилья по льготной программе
17 марта 2024
В Свердловской области запустили первое на Урале производство детских подгузников
12 марта 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Раскрой убийства. Из каких материалов шили дело екатеринбургского предпринимателя, которого обвиняют в страшном преступлении

Накануне вердикта вспоминаем дыры, заплатки, белые нитки и чужие мерки
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
14:47 Прокуратура через суд взыскала с ивдельского предприятия 1,2 миллиона в пользу рабочего
14:19 С начала года уральские таможенники оформили экспорт почти 25 тонн круглого леса
13:41 В центре Екатеринбурга на мужчину сорвалась глыба льда
13:17 Нижнетагильского мэра оштрафовали на четыре тысячи рублей за неявку в прокуратуру
12:36 У жителя Качканара за пьяную езду конфисковали автомобиль в доход государства
12:09 Более 1300 свердловских детей стали жертвами преступлений в 2023 году
11:35 В Свердловской области учёным в 3,5 раза увеличили финансирование проектов
11:02 Жителей Ивделя напугал «пожар» в бывшей колонии
10:36 Свердловский облсуд отменил штраф за одиночный пикет отцу Миши Бахтина со СМА
10:08 После избиения 17-летнего подростка в Нижнем Тагиле глава СК поручил возбудить уголовное дело
09:35 В Туринске прокуратура нашла незаконным решение о признании дома на Фабричной пригодным для жизни
21:12 Задержанный за пацифистскую надпись екатеринбуржец отправлен в ИВС Братска
20:57 Прокуратура не смогла отстоять охранный статус екатеринбургской усадьбы, снос которой возмутил Захара Прилепина
20:43 По «Пехотинскому морю» решили поплавать зататуированная красавица и автобус
20:12 Житель Заречного признался в убийстве женщины
19:38 По улицам Ревды на машинах раскатывали 10 психов
19:03 В Екатеринбурге появилась ЭкоСтанция
18:44 Уральская столица на два дня станет столицей культурных проектов
17:33 Синоптики предупреждают о гололедице и ветре в Свердловской области
17:08 Жителя Туринска обвинили в убийстве и покушении на убийство
16:50 Екатеринбургские власти решили взяться за ремонт учреждений культуры
16:02 Свердловские депутаты отправили на доработку доклады взрослого и детского омбудсменов
15:31 С мэрии Североуральска взыскали 30 тысяч за нападение бездомной собаки на подростка
15:01 Сотрудникам екатеринбургского Гортранса обещали на 30% повысить зарплаты
14:30 Суд признал незаконным отказ в регистрации инициативной группы референдума по вопросу строительства мусорного полигона в Сысертском районе
14:10 Екатеринбургские власти обещают заменить 248 лифтов в 2024 году
Все новости Свердловской области
15:04 Представители стран БРИКС поддержали идею Фонда Мельниченко о создании Лиги фондов
18:36 В Москве с помощью Росгвардии задержали пенсионерку, которая подожгла кабинку для голосования
18:01 Несколько женщин в разных регионах попытались испортить урны для голосования, они задержаны
17:11 В Когалыме женщина попыталась поджечь урну для голосования
16:36 В регионах РФ избиратели залили в урны для голосования чернила и зеленку
17:10 В Хакасии обрушилась пятиэтажка, под завалами могут быть люди
16:32 В Твери и Ярославле произошли крупные пожары в многоэтажках
14:11 «Кто еще не тронулся, господа присяжные?» Заказчик мертв, свидетелю угрожают, пособник — в 19-й раз не явился в суд
16:20 ЛДПР предлагает повысить студентам стипендии до уровня МРОТ
15:59 В Германии бортпроводники проведут забастовку с требованием повысить зарплаты
15:08 В Казани обрушился козырек магазина, возбуждено уголовное дело
13:40 В Финляндии началась двухнедельная забастовка профсоюзов
12:53 Долги россиян по кредитам перед банками выросли на 6,4 триллиона рублей за год
16:07 В Германии из-за забастовки отменят около 2 тысяч авиарейсов
15:43 В Президентской библиотеке накануне 8 Марта вспоминают о судьбах жён декабристов
16:09 Неправовая база. В деле о заказном убийстве екатеринбургского бизнесмена появился похищенный объект на миллиарды рублей
15:44 Аналитика МТС RED: перед 8 Марта число фишинговых атак выросло на 27%
15:42 Профсоюз машинистов Германии намерен проводить забастовки без предупреждения
14:04 В Петербурге в жилом доме упал лифт, в нем находились 15 человек
13:04 В России рекордно выросла длительность рабочего дня
12:15 В МЧС предупредили о масштабной проверке системы оповещения по всей стране
11:37 В правительстве РФ хотят изменить шкалу НДФЛ и повысить налог на прибыль
16:55 «Помогите спасти жизнь маленького тюменца». Семья мальчика с редкой болезнью обратилась к полпреду
17:03 По всей Греции десятки профсоюзов проводят масштабную 24-часовую забастовку
15:26 В ГД приняли закон о запрете рекламы на ресурсах «иноагентов»
18:35 В России почти на 30% вырос спрос на тонометры
Все новости России и мира
14:47 Прокуратура через суд взыскала с ивдельского предприятия 1,2 миллиона в пользу рабочего
14:19 С начала года уральские таможенники оформили экспорт почти 25 тонн круглого леса
13:41 В центре Екатеринбурга на мужчину сорвалась глыба льда
13:30 Валерий Сухих: Профориентация должна способствовать тому, чтобы молодежь оставалась в Пермском крае
13:22 Валерий Сухих: Поддержка участников СВО – первостепенная задача для властей разных уровней
13:17 Нижнетагильского мэра оштрафовали на четыре тысячи рублей за неявку в прокуратуру
13:12 Валерий Сухих: Это значимый стимул для развития социальной сферы региона
12:56 Валерий Сухих: Регион создает все необходимые условия для повышения качества жизни прикамских семьей
12:36 У жителя Качканара за пьяную езду конфисковали автомобиль в доход государства
12:09 Более 1300 свердловских детей стали жертвами преступлений в 2023 году
11:35 В Свердловской области учёным в 3,5 раза увеличили финансирование проектов
11:02 Жителей Ивделя напугал «пожар» в бывшей колонии
10:36 Свердловский облсуд отменил штраф за одиночный пикет отцу Миши Бахтина со СМА
10:17 В Прикамье нарушитель интеллектуальных прав выплатил компенсацию анимационной компании
10:08 После избиения 17-летнего подростка в Нижнем Тагиле глава СК поручил возбудить уголовное дело
09:35 В Туринске прокуратура нашла незаконным решение о признании дома на Фабричной пригодным для жизни
21:12 Задержанный за пацифистскую надпись екатеринбуржец отправлен в ИВС Братска
20:57 Прокуратура не смогла отстоять охранный статус екатеринбургской усадьбы, снос которой возмутил Захара Прилепина
20:43 По «Пехотинскому морю» решили поплавать зататуированная красавица и автобус
20:12 Житель Заречного признался в убийстве женщины
19:38 По улицам Ревды на машинах раскатывали 10 психов
19:03 В Екатеринбурге появилась ЭкоСтанция
18:44 Уральская столица на два дня станет столицей культурных проектов
17:33 Синоптики предупреждают о гололедице и ветре в Свердловской области
17:08 Жителя Туринска обвинили в убийстве и покушении на убийство
16:50 Екатеринбургские власти решили взяться за ремонт учреждений культуры
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK