В Туринске прокуратура нашла незаконным решение о признании дома на Фабричной пригодным для жизни





– подытожили в прокуратуре. «Исходя из того, что межведомственной комиссией было принято решение, противоречащее техническому отчету специализированной организации, Туринский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора района в полном объеме»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Туринске прокуратура нашла незаконным решение межведомственной комиссии о признании жилого дома №8 на улице Фабричной пригодным для проживания вопреки выводам специалистов, которые свидетельствовали об аварийности строения.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, заключение экспертов специализированной организации ООО СПО «Урал» имело достаточно оснований для того, чтобы признать дом непригодным. Однако межведомственная комиссия по каким-то причинам не стала брать во внимания выводы о наличии признаков аварийности и высоком проценте износа конструктивных элементов.Это выяснилось после того, как жительница дома – мать двух детей-инвалидом – обратилась в надзорное ведомство с просьбой защитить жилищные права её семьи.С целью защиты прав матери прокуратура внесла главе администрации муниципалитета представление об устранении нарушений жилищного законодательства, но администрация городского округа на него никак не отреагировала. Тогда прокуратура подала иск.Судебный акт не вступил в законную силу. Фактическое исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.