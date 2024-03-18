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Синоптики предупреждают о гололедице и ветре в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области вместе с потеплением ожидаются температурные перепады, гололедица и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Такие прогнозы дают синоптики «Уральского гидрометцентра».
В четверг, 21 марта, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью -8…-3°C, в горах и низинах -18…-13°C. Днём +3…+8°C, на севере до 0°C. Ветер 4-9 м/сек, днём местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью -5…-3°C, днём +6…+8°C. Ветер 4-9 м/сек, днём местами порывы до 14 м/сек.
В пятницу, 22 марта, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -6…-1°C, в горах и низинах до -11°C. Днём +3…+8°C. Ветер 3-8 м/сек, местами порывы до 13 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -5…3°C, днём +6…+4°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 21 марта, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью -8…-3°C, в горах и низинах -18…-13°C. Днём +3…+8°C, на севере до 0°C. Ветер 4-9 м/сек, днём местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью -5…-3°C, днём +6…+8°C. Ветер 4-9 м/сек, днём местами порывы до 14 м/сек.
В пятницу, 22 марта, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -6…-1°C, в горах и низинах до -11°C. Днём +3…+8°C. Ветер 3-8 м/сек, местами порывы до 13 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -5…3°C, днём +6…+4°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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