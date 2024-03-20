Екатеринбургские власти решили взяться за ремонт учреждений культуры

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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У екатеринбургских властей грандиозные планы по ремонту учреждений культуры. Уже в этом году они намерены начать ремонтировать здание «Колизея», «Дом Метенкова» и часть музеев в Литературном квартале.Об этом в ходе заседания постоянной комиссии ЕГД по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью заявил начальник управления культуры Илья Марков. По его словам, по завершении реставрации здания «Колизея», в него переедет театр современной хореографии «Провинциальные танцы». Начало работ запланировано на третий квартал 2024 года.Из Литературного квартала на время ремонта также должны будут временно переехать музеи Решетникова, «Литературная жизнь Урала XX века» и «Литературная жизнь Урала XIX века».В 2025 году планируется ремонт Камерного театра и музея Мамина-Сибиряка, а к 2026 году обещают заменить инженерные сети в здании Музея изобразительных искусств. Также в 2026 году хотят провести капитальный ремонт в Доме музыки на улице Свердлова. По словам Ильи Маркова, здание оборудовано недостаточно просторной для оркестра сценой, а его фасад постепенно рушится.