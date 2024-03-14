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Екатеринбургские власти обещают заменить 248 лифтов в 2024 году
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге пообещали заменить 248 лифтов до конца 2024 года. Муниципалитет готов выделить на это порядка 291,4 миллиона рублей. Всего планируется выделение более 982 миллионов рублей из разных источников, сообщили в пресс-службе мэрии.
По словам начальника управления жилищного и коммунального хозяйства Александра Брагина, на сегодняшний день в уральской столице всего 13 тысяч 638 лифтов. Из них 7 тысяч 289 лифтов (53 %) расположены в домах, построенных после 2000 года, то есть, срок их эксплуатации не превышает 25 лет.
При этом, по состоянию на январь 2024 года, в городе продолжают работать 1053 лифтов с истекшим сроком эксплуатации составляет– это около 8% от общего количества.
По словам начальника управления жилищного и коммунального хозяйства Александра Брагина, на сегодняшний день в уральской столице всего 13 тысяч 638 лифтов. Из них 7 тысяч 289 лифтов (53 %) расположены в домах, построенных после 2000 года, то есть, срок их эксплуатации не превышает 25 лет.
«В соответствии с регламентом безопасности, лифты меняют после этого срока. Следовательно, до 15 февраля 2025 года должны быть заменены лифты в домах постройки после 2000 года, проработавшие более четверти века»,
– отметил спикер.
При этом, по состоянию на январь 2024 года, в городе продолжают работать 1053 лифтов с истекшим сроком эксплуатации составляет– это около 8% от общего количества.
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