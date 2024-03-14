Многодетная мать из Берёзовского отсудила у работодателя более 150 тысяч рублей





– подытожили в областном суде. «В итоге суд иск удовлетворил частично, взыскав с ответчика материальный ущерб в размере 117 800 рублей, 30 тысяч рублей компенсации морального вреда и 3 556 рублей госпошлины. Работодатель обжаловал решение в вышестоящей инстанции, но безуспешно»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Многодетная мать из Берёзовского, воспитывающая троих детей, отсудила у работодателя более 150 тысяч рублей после того, как он отказался перенести часть её отпуска на другие даты, чтобы она могла съездить с детьми на море.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловского областного суда, женщина планировала съездить в начале июля 2023 года в отпуск вместе со своими детьми, о чём она также сообщила начальству, попросив перенести часть её отпуска на эти дни, но работодатель навстречу не пошёл, и матери пришлось аннулировать поездку и потерять 57 800 рублей, которые турагент удержал в качестве неустойки.Тогда женщина обратилась в Березовский городской суд с иском о признании незаконным отказ работодателя – МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Лидер» – перенести часть ежегодного оплачиваемого отпуска. Истец просила взыскать материальный ущерб в размере 117 800 рублей, 100 тысяч рублей компенсации морального вреда и 3 556 рублей госпошлины.Суд отметил, что по трудовому законодательству многодетные работники с детьми в возрасте до 18 лет, младшим из которых не исполнилось 14 лет, имеют право брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для себя время. Наличие утверждённого графика отпусков в данной ситуации не исключает право матери переносить дату отпуска.