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Екатеринбуржцы спасли тонувшую в Исети собаку

11.04 Среда, 20 марта 2024
Скрин из видео: «Свет Екатеринбург»
Екатеринбург не без добрых людей. Горожане спасли тонувшую в Исети собаку, которая провалилась в холодную воду недалеко от пешеходного моста на улице Кондратьева.

«У нас вскрылась под окнами река. Собаки всю зиму там бегали, а сейчас одна подошла к кромке и провалилась в воду. А вторая начала лаять и звать людей, что даже я с балкона услышала. И вот в итоге нашлись ребята, которые собаку вытащили, не побоялись»,

– рассказала горожанка, ставшая очевидцем.


Момент спасения попал на видео, которое опубликовали в телеграм-канале «Свет Екатеринбург».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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