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Екатеринбуржцы спасли тонувшую в Исети собаку
Скрин из видео: «Свет Екатеринбург»
Екатеринбург не без добрых людей. Горожане спасли тонувшую в Исети собаку, которая провалилась в холодную воду недалеко от пешеходного моста на улице Кондратьева.
Момент спасения попал на видео, которое опубликовали в телеграм-канале «Свет Екатеринбург».
«У нас вскрылась под окнами река. Собаки всю зиму там бегали, а сейчас одна подошла к кромке и провалилась в воду. А вторая начала лаять и звать людей, что даже я с балкона услышала. И вот в итоге нашлись ребята, которые собаку вытащили, не побоялись»,
– рассказала горожанка, ставшая очевидцем.
Момент спасения попал на видео, которое опубликовали в телеграм-канале «Свет Екатеринбург».
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