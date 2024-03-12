Екатеринбуржцы спасли тонувшую в Исети собаку

– рассказала горожанка, ставшая очевидцем.

«У нас вскрылась под окнами река. Собаки всю зиму там бегали, а сейчас одна подошла к кромке и провалилась в воду. А вторая начала лаять и звать людей, что даже я с балкона услышала. И вот в итоге нашлись ребята, которые собаку вытащили, не побоялись»,