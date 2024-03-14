В Свердловской области утвердили план тушения лесных пожаров в 2024 году





– отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. «К работе во время пожароопасного сезона готовы более 600 специалистов Уральской авиабазы. В том числе 8 лётчиков-наблюдателей, 180 парашютистов-пожарных и десантников-пожарных, а также более 400 специалистов наземной службы тушения. Все они уже подтвердили профессиональный уровень по тушению природных пожаров любого уровня сложности, сдали теорию и прошли практическое слаживание»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области утвердили план тушения лесных пожаров в текущем году. Этим документом был определён порядок взаимодействия всех ведомств по обеспечению пожарной безопасности и ликвидации природных пожаров в 2024 году.Спасать лес от огня будут работники 30 лесопожарных станций и 5 отделений авиационной охраны лесов от пожаров Уральской авиабазы. Общее количество средств для тушения лесных пожаров на текущий год составляет 429 единиц техники и 2841 единицу пожарного оборудования, сообщили в департаменте информационной политики региона.Известно, что в этом году пожарную обстановку также будут контролировать с помощью авиационного и наземного патрулирования. В том числе лесной фонд планирует установить 92 камеры системы видеонаблюдения «Лесохранитель». Их будут монтировать на вышках сотовой связи.Ранее сообщалось, что на развитие лесного хозяйства Свердловской области 1,8 миллиарда рублей, из которых только 567 миллионов запланировано на авиационное тушение в труднодоступных и отдаленных территориях. Помимо этого, в рамках подготовки к пожароопасному сезону, по заверению властей, были закуплены техника и оборудование на общую сумму 363 миллиона рублей.