За прогулки по замёрзшей поверхности Исети оштрафовали мужчину

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Весеннее тепло успело изрядно подтопить лёд на водоёмах Свердловской области. Но уральцев трудно отучить от приобретаемой каждую зиму привычки сокращать себе путь по замёрзшим водоёмам. Не говоря уж о рыбаках, готовых «зимнюю» рыбалку устроить даже на одиноко плавающей льдинке.Для предотвращения несчастных случаев на быстро избавляющейся от ледяных оков воде, сотрудники областного Министерства чрезвычайных происшествий запустили в регионе профилактическую акцию «Тонкий лёд». В Её рамках спасатели совершаю рейды на водоёмы и предотвращают хождение людей по вытоптанным по рекам и озёрам тропам. С теми, кто ещё не успел ступить на лёд, проводятся увещевательные беседы. Тех же, кто на глазах мчс-ников рискует на лёд выйти, помимо беседы ждёт ещё и штраф. Так, сегодня в Екатеринбурге участники акции остановили и оштрафовали мужчину, которой пересёк поверхность пруда в центре города, на Плотинке.Такие же рейды спасатели устраивают в других населённых пунктах Свердловской области. В некоторых же местах, не дожидаясь естественного ледокола, не успевшую растаять воду распиливают или даже взрывают. К слову, на Плотинке осуществить распил льда пока не удалось — толщина его здесь составила 50 сантиметров, — сообщает МЧС Свердловской области.