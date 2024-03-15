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За прогулки по замёрзшей поверхности Исети оштрафовали мужчину

19.57 Вторник, 19 марта 2024
Фото: МЧС Свердловской области
Весеннее тепло успело изрядно подтопить лёд на водоёмах Свердловской области. Но уральцев трудно отучить от приобретаемой каждую зиму привычки сокращать себе путь по замёрзшим водоёмам. Не говоря уж о рыбаках, готовых «зимнюю» рыбалку устроить даже на одиноко плавающей льдинке.

Для предотвращения несчастных случаев на быстро избавляющейся от ледяных оков воде, сотрудники областного Министерства чрезвычайных происшествий запустили в регионе профилактическую акцию «Тонкий лёд». В Её рамках спасатели совершаю рейды на водоёмы и предотвращают хождение людей по вытоптанным по рекам и озёрам тропам. С теми, кто ещё не успел ступить на лёд, проводятся увещевательные беседы. Тех же, кто на глазах мчс-ников рискует на лёд выйти, помимо беседы ждёт ещё и штраф. Так, сегодня в Екатеринбурге участники акции остановили и оштрафовали мужчину, которой пересёк поверхность пруда в центре города, на Плотинке.

Такие же рейды спасатели устраивают в других населённых пунктах Свердловской области. В некоторых же местах, не дожидаясь естественного ледокола, не успевшую растаять воду распиливают или даже взрывают. К слову, на Плотинке осуществить распил льда пока не удалось — толщина его здесь составила 50 сантиметров, — сообщает МЧС Свердловской области.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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