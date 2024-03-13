На 75 тысяч оштрафовали замдиректора «ВОИС» за сброс сточных вод в Исеть и Патрушиху





– рассказали в ведомстве. «В связи с выявленными нарушениями прокуратура в отношении заместителя директора МБУ "Водоотведение и искусственные сооружения" возбудила три административных дела по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов), по результатам рассмотрения которых должностное лицо оштрафовано на общую сумму 75 тысяч рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге по требованию прокуратуры оштрафовали заместителя директора МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» за сброс сточных вод в реки Патрушиха и Исеть с превышением концентрации вредных веществ.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки выяснилось, что «ВОИС» допустило сброс в реку Патрушиха сточных вод с превышением загрязняющих веществ в 6,1 раза в районе улицы 2-я Новосибирская и в Исеть с концентрацией нефтепродуктов выше допустимой в 1,9 раза в районе улицы Косарева и с превышением сульфатов в 1,6 раза в районе улицы Крылова.Постановления о привлечении к административной ответственности ещё не вступило в законную силу.