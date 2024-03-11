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В мэрии Екатеринбурга задумались над строительством развязки на Амундсена – Объездная дорога
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В мэрии Екатеринбурге поднялись вопрос о строительстве развязки на пересечении улиц Амундсена – Объездная дорога. Ранее этот перекресток признали одним из самых опасных в городе из-за концентрации ДТП в этом месте.
По словам зампредседателя комитета по транспорту Сергея Яскевича, по вопросу возведения развязки уже есть проектные решение, необходимо только сделать документацию и приступить к строительству. Об этом он сообщил на заседании комиссии думы по безопасности жизнедеятельности населения, передаёт «Уралинформбюро». Однако сроки чиновник не уточнил.
В 2023 году на перекресте Амундсена – Объездная дорога запрещали поворачивать налево в сторону центра и меняли светофорные фазы, но это ситуацию не изменило.
По словам зампредседателя комитета по транспорту Сергея Яскевича, по вопросу возведения развязки уже есть проектные решение, необходимо только сделать документацию и приступить к строительству. Об этом он сообщил на заседании комиссии думы по безопасности жизнедеятельности населения, передаёт «Уралинформбюро». Однако сроки чиновник не уточнил.
В 2023 году на перекресте Амундсена – Объездная дорога запрещали поворачивать налево в сторону центра и меняли светофорные фазы, но это ситуацию не изменило.
«Мы уже всё возможное сделали – играемся светофорными фазами, но все бесполезно. Потому что у нас Объездная дорога – транзитный транспорт, а Амундсена – это утром весь спальный район Академический выезжает, вечером все заезжают, и поэтому сталкиваются два огромнейших потока, которые распределять бесполезно»,
– пояснил начальник ГИББД Екатеринбурга Роман Ярыш.
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