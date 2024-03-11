В мэрии Екатеринбурга задумались над строительством развязки на Амундсена – Объездная дорога

– пояснил начальник ГИББД Екатеринбурга Роман Ярыш.

«Мы уже всё возможное сделали – играемся светофорными фазами, но все бесполезно. Потому что у нас Объездная дорога – транзитный транспорт, а Амундсена – это утром весь спальный район Академический выезжает, вечером все заезжают, и поэтому сталкиваются два огромнейших потока, которые распределять бесполезно»,