Технический университет в Верхней Пышме проведёт 23 марта День открытых дверей





– рассказал директор Технического университета Вячеслав Лапин. «В нашем университете обучается около 700 студентов, каждый из которых затем сможет стать инженером или руководителем предприятий. Поэтому наши преподаватели могут уделить внимание каждому. В День открытых дверей, мы даём будущим студентам возможность не только внимательно изучить наш университет, но и почувствовать себя студентом – провести эксперименты в лабораториях, пообщаться со старшекурсниками»,

Фото предоставлено техническим университетом

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В субботу, 23 марта, в Техническом университете Верхней Пышмы состоится День открытых дверей, в рамках которого запланированы мастер-классы, пресс-конференция, индивидуальные консультации, экскурсия по университету и знакомство с общежитием вуза.В День открытых дверей сотрудники университета продемонстрируют, как проводят научные исследования на реальных установках и как добывают руду и извлекают из неё металлы. Принять участие в этом могут все желающие. В конце дня пройдет студенческая пресс-конференция, в ходе гости будут задавать вопросы учащимся.Технический университет в Верхней Пышме – первый негосударственный инженерный вуз России, который готовит специалистов для крупнейших промышленных предприятий и компаний, в 2023 году вуз признан лучшим университетом в Свердловской области и вторым в Уральском федеральном округе в локальном рейтинге вузов агентства RAEX.