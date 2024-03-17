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В Екатеринбурге впервые пройдут детско-юношеские первенства России по шахматам
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
В Екатеринбурге впервые пройдут детско-юношеские первенства по шахматам «Большая шахматная Россия», в которых будут участвовать совсем юные и молодые шахматисты в возрасте от 9 лет до 21 года.
Соревнования будут проходить с 1 по 16 апреля. В программе Высшая и Первая лига первенств России, турниры по рапиду, блицу и композиции. Ожидается, что участие примут более двух тысяч юных шаманистов.
Организатором состязаний выступила Федерация шахмат Свердловской области при поддержке Федерации шахмат России. Турнир позволит выявить сильнейших юных шахматистов и определить участников Первенств мира и Европы, сообщили в департаменте информационной политики региона.
Соревнования будут проходить с 1 по 16 апреля. В программе Высшая и Первая лига первенств России, турниры по рапиду, блицу и композиции. Ожидается, что участие примут более двух тысяч юных шаманистов.
Организатором состязаний выступила Федерация шахмат Свердловской области при поддержке Федерации шахмат России. Турнир позволит выявить сильнейших юных шахматистов и определить участников Первенств мира и Европы, сообщили в департаменте информационной политики региона.
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