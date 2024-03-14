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Почти полтора миллиона рублей выплатит молодая екатеринбурженка за смертельное ДТП
Фото: Вечерние Ведомости
Родственники погибшей два года назад в ДТП девушки получат 1,3 млн рублей компенсации за моральный ущерб. Деньги должна выплатить виновница аварии, 24-летняя подруга покойной.
Родственники погибшей требовали через суд ещё большей суммы. В исковом заявлении отца покойной фигурировали 2 миллиона рублей и ещё один миллион — её брату. Октябрьский районный суд города Екатеринбурга тот, прошлогодний иск удовлетворил частично, взыскав с ответчицы 1 миллион в пользу отца и 300 тысяч рублей в пользу брата разбившейся в аварии девушки. Суд высшей инстанции, куда обратилась с апелляцией молодая ответчица, сей вердикт оставил в силе, хотя причины изменить его был достаточно весомые, включая то обстоятельство, что девушка уже выплатила компенсацию морального вреда матери своей подруги в размере миллиона рублей.
Напомним, трагедия произошла два года назад, в марте 2022-го. Девушка за рулём автомобиля «Hyundai Getz» решила полихачить и разогнала иномарку до скорости в 154 км/ч. При этом она не справилась с управлением и врезалась в отбойник. На такой скорости машину не остановило даже прочное препятствие — иномарка перелетела через всю ширину Кольцовского тракта и дополнительно врезалась ещё и в забор. Сидевшая на пассажирском сидении подруга лихачки погибла. Помимо компенсации морального вреда матери погибшей суд назначил виновнице ДТП год и 4 месяца проживания в колонии-поселении.
Родственники погибшей требовали через суд ещё большей суммы. В исковом заявлении отца покойной фигурировали 2 миллиона рублей и ещё один миллион — её брату. Октябрьский районный суд города Екатеринбурга тот, прошлогодний иск удовлетворил частично, взыскав с ответчицы 1 миллион в пользу отца и 300 тысяч рублей в пользу брата разбившейся в аварии девушки. Суд высшей инстанции, куда обратилась с апелляцией молодая ответчица, сей вердикт оставил в силе, хотя причины изменить его был достаточно весомые, включая то обстоятельство, что девушка уже выплатила компенсацию морального вреда матери своей подруги в размере миллиона рублей.
Напомним, трагедия произошла два года назад, в марте 2022-го. Девушка за рулём автомобиля «Hyundai Getz» решила полихачить и разогнала иномарку до скорости в 154 км/ч. При этом она не справилась с управлением и врезалась в отбойник. На такой скорости машину не остановило даже прочное препятствие — иномарка перелетела через всю ширину Кольцовского тракта и дополнительно врезалась ещё и в забор. Сидевшая на пассажирском сидении подруга лихачки погибла. Помимо компенсации морального вреда матери погибшей суд назначил виновнице ДТП год и 4 месяца проживания в колонии-поселении.
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