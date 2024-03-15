В Верхней Пышме состоялась спартакиада школьников «Здоровое поколение»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Верхней Пышме состоялась XII спартакиада школьников «Здоровое поколение». Она проходила параллельно президентским выборам, с 15 по 17 марта. В соревнованиях участвовало порядка 400 юных спортсменов.Участники спартакиады – воспитанники спортивных школ, клубов и секций из Владимирской, Курганской, Оренбургской, Свердловской областей и Республики Башкортостан. В том числе в соревнованиях принимала участие команда от Благотворительного фонда «Дети России», состоящая из воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних из Арти.Спортивная программа включала соревнования по баскетболу, настольному теннису, плаванию и лыжным гонкам. Для проведения состязаний были предоставлены лучшие площадки Верхней Пышмы, рассказали «Вечерним ведомостям» организаторы.Всего среди ребят было разыграно девять комплектов медалей в личных и командных зачетах. По результатам общекомандного зачета спортсмены из Серова, Верхней Пышмы и Кировграда заняли первое, второе и третье места соответственно. Все команды-участники получили подарочные сертификаты на приобретение спортивного инвентаря.По словам организатором «Здорового поколения», проводя подобные спортивные состязания, они преследуют цель сделать физкультуру и здоровый образ жизни популярными среди молодёжи.«Эта задача особенно актуальна в небольших городах, которые строятся вокруг промышленных предприятий. Соревнуясь друг с другом, ребята равняются на самых сильных, ловких, смелых сверстников, заряжаются желанием продолжать тренировки. Они не только закаляются физически, но и заводят новых друзей по всей России. Так мы воспитываем будущих граждан, а значит, формируем будущее всей страны», – пояснили представители соревнований.